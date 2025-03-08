



Як військовим в Україні оформити заповіт або довіреність без нотаріуса - 17.03.2025 16:04

Як військовим в Україні оформити заповіт або довіреність без нотаріуса

В умовах військового стану військовослужбовці нерідко опиняються в ситуаціях, коли їм необхідно передати певні повноваження або заздалегідь подбати про спадкування свого майна. Проте, через складні умови служби та часту неможливість звернутися до нотаріуса, законодавство передбачило альтернативний механізм оформлення заповітів і довіреностей.

Ця спрощена процедура дозволяє військовослужбовцям та іншим особам, які залучені до оборонних заходів, отримати необхідні документи без участі нотаріуса, що значно спрощує процес у воєнний час.

Хто має право посвідчувати заповіти та довіреності

Законодавство передбачає, що в разі відсутності доступу до нотаріальних послуг, посвідчувати такі документи можуть:

командири військових частин;

керівники інших військових формувань та правоохоронних органів;

уповноважені особи, призначені відповідними командирами або керівниками.

Однак є певні обмеження щодо повноважень цих посадових осіб. Вони не можуть посвідчувати довіреності на розпорядження нерухомістю, цінними паперами чи корпоративними правами.

Хто може скористатися цією можливістю

Скористатися правом на оформлення заповіту або довіреності без нотаріуса можуть:

військовослужбовці Збройних Сил України;

особи, які входять до складу інших військових формувань, що беруть участь в обороні держави;

співробітники правоохоронних органів, залучені до заходів із забезпечення безпеки та правопорядку;

представники органів цивільного захисту, які виконують завдання в зоні бойових дій.

Які документи необхідні

Процедура посвідчення заповіту чи довіреності передбачає подання документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт або військовий квиток).

Також особа повинна чітко вказати свої волевиявлення – що саме вона передає у спадок або які повноваження делегує іншій людині. Документ має бути підписаний у присутності уповноваженої посадової особи.

Основні правила оформлення заповіту

Заповіт – це документ, у якому особа визначає майбутніх спадкоємців свого майна. Якщо військовослужбовець хоче зафіксувати свою волю в юридичному документі, він може зробити це без нотаріуса, звернувшись до командира своєї частини.

Важливо, щоб заповіт містив:

повні дані заповідача;

перелік майна, що передається у спадок;

імена та дані спадкоємців;

особистий підпис заповідача.

Документ набуває чинності після смерті заповідача, а його зміст може бути змінений або скасований у будь-який момент за життя.

Як оформити довіреність

Довіреність – це документ, який дозволяє передати іншій особі право представляти інтереси військовослужбовця в певних питаннях.

При оформленні довіреності необхідно вказати:

повні дані довірителя та довіреної особи;

конкретний перелік повноважень, які передаються;

термін дії документа;

підпис довірителя.

Військові довіреності можуть бути короткостроковими або довгостроковими, залежно від потреби. Однак важливо враховувати, що командири не можуть посвідчувати документи, що стосуються нерухомості або корпоративних прав.

Чи потрібно реєструвати документи

Заповіти та довіреності, посвідчені командирами військових частин, не потребують обов’язкової реєстрації в нотаріальних реєстрах. Проте, після завершення служби або повернення до цивільного життя, військовослужбовець може звернутися до нотаріуса для додаткового засвідчення документів.

Чи можна скасувати заповіт або довіреність

Так, заповідач або довіритель можуть у будь-який момент скасувати або змінити документ. Для цього необхідно звернутися до тієї ж посадової особи, яка його посвідчувала, або до нотаріуса, якщо така можливість з’явиться.

Чому це важливо

Заповіт та довіреність – це важливі юридичні документи, які дозволяють військовослужбовцям подбати про свою власність і родину, навіть у складних умовах. Оформлення цих документів допомагає уникнути правових проблем у майбутньому та гарантує, що рішення військового будуть виконані належним чином.

Висновок

Завдяки спрощеній процедурі військовослужбовці мають можливість оформити важливі юридичні документи навіть у зоні бойових дій. Це значно полегшує процес управління майном та спадковими правами без необхідності звертатися до нотаріусів. Однак для уникнення можливих юридичних ризиків важливо правильно оформляти такі документи та, за можливості, отримувати консультацію спеціалістів.



Автор Михайло Добряк





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