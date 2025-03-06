



Убит Демьян Ганул: неизвестный в Одессе произвел 2 выстрела в упор - 14.03.2025 12:25

Активист Демьян Ганул: неизвестный произвел 2 выстрела вупор в Одессе. В Одессе застрелили активиста: полиция разыскивает нападавшего

В центре Одессы произошло резонансное убийство – неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Инцидент случился в пятницу, 14 марта, и вызвал широкий общественный резонанс.

Обстоятельства преступления

По данным правоохранителей, стрельба произошла в Приморском районе города. Сообщение о нападении поступило на линию 102 около 10:30 утра. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожему, после чего скрылся с места преступления, , сообщает портал Платинова Буковина..

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая начала расследование. Криминалисты изучают улики, опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи камер видеонаблюдения.



В полиции заявили, что предпринимаются активные меры по установлению личности нападавшего и его задержанию.

Кем был Демьян Ганул

Демьян Ганул – известный общественный деятель из Одессы. Он принимал активное участие в патриотических акциях, организовывал благотворительные сборы в поддержку украинских военных и выступал за демонтаж памятников советской эпохи, включая монумент российской императрице Екатерине II.

Имя активиста не раз упоминалось в новостных сводках. В мае 2023 года он заявил, что был избит группой неизвестных, среди которых, по его словам, могли быть военнослужащие.

Также в 2023 году в сети появлялась информация о нескольких инцидентах с его участием. Правоохранители останавливали автомобиль, в котором находился Ганул, и обнаружили в салоне оружие. Кроме того, его имя связывали с несколькими дорожно-транспортными происшествиями.

Летом 2024 года Ганул публично заявлял, что российские ресурсы распространили в сети личные данные его семьи и предложили вознаграждение в размере 10 000 долларов за его нападение. В связи с этим он обращался в Службу безопасности Украины с просьбой о защите.

Серия вооруженных нападений в Украине

Это не первый случай стрельбы в Одессе за последнее время. В феврале 2024 года в городе произошел другой инцидент, связанный с применением оружия. По данным полиции, в ходе конфликта мужчина распылил слезоточивый газ в лицо сотруднику ТЦК, а затем открыл по нему огонь, сообщает портал Платинова Буковина.

Еще одно вооруженное нападение случилось в конце января в Киеве. В одном из местных кафе произошел конфликт между 68-летним мужчиной и другими посетителями. В ходе ссоры один из участников выстрелил в пожилого мужчину, после чего потерпевшего госпитализировали.

Расследование продолжается

На данный момент правоохранители продолжают расследование убийства Демьяна Ганула. Полиция активно изучает все обстоятельства произошедшего, проверяет возможные версии и анализирует мотивы нападавшего.

Сообщается, что ведется розыск подозреваемого, и правоохранительные органы призывают свидетелей, которые могли видеть преступление или имеют информацию о стрелке, сообщить в полицию.

Убийство известного активиста стало громким событием, вызвавшим волну обсуждений в обществе. Ожидается, что в ближайшее время полиция предоставит новые подробности расследования.

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