У Чернівецькому регіоні отримано майже 800 тисяч гривень компенсації за працевлаштування ВПО

- 07.03.2025 10:36

У Чернівецькому регіоні отримано майже 800 тисяч гривень компенсації за працевлаштування ВПО

Від початку поточного року 19 підприємств Чернівецької області скористалися державною програмою підтримки та забезпечили роботою 29 внутрішньо переміщених осіб, що дозволило їм отримати компенсацію майже на 800 тис. грн. За інформацією обласного центру зайнятості, дана ініціатива спрямована на зниження фінансового навантаження на роботодавців і стимулювання соціальної інтеграції переміщених громадян у локальну економіку.

За умовами програми, за кожного залученого до роботи ВПО роботодавець отримує компенсацію, розмір якої відповідає встановленій законом мінімальній заробітній платі. Виплата нараховується для кожної особи, за яку сплачено єдиний внесок до загальнообов’язкового державного соціального страхування, та триває протягом воєнного періоду з подальшим продовженням ще на 30 календарних днів після його завершення.

Важливо зазначити, що загальний строк надання компенсації не перевищує трьох місяців від дати працевлаштування. У випадку, коли до числа працевлаштованих осіб входять внутрішньо переміщені громадяни з інвалідністю, цей період продовжується до шести місяців. Такий підхід дозволяє забезпечити додатковий час для адаптації на ринку праці та сприяє більш ефективній інтеграції в робочу силу.

Заявку на отримання компенсації можна подати лише через п’ять робочих днів після прийняття внутрішньо переміщеної особи на роботу. Водночас крайній термін подачі документів встановлено в шість місяців від дня її працевлаштування, що гарантує достатньо часу для оформлення необхідних паперів.

Для зручності роботодавців, процес подання заяви організовано як онлайн через сервіс Портал Дія, так і в офлайн-режимі у найближчих центрах зайнятості. Ця можливість дозволяє кожному підприємству обрати найбільш зручний для себе спосіб взаємодії з держаними структурами.

За словами представників обласного центру зайнятості, реалізація цієї програми є вагомою підтримкою для бізнесу в умовах воєнного часу. Держава прагне стимулювати активну участь роботодавців у соціальній політиці, зменшуючи фінансове навантаження на підприємства та сприяючи створенню стабільних умов для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, реалізація даної ініціативи сприяє не лише соціальній інтеграції ВПО, а й позитивно впливає на економічний розвиток регіону. Підприємства, що залучають переміщених громадян до робочого процесу, отримують не лише фінансову компенсацію, а й стимул до подальшого розвитку, що в умовах сучасних викликів є надзвичайно важливим.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: сприяє соціальній інтеграції ВПО, компенсації за працевлаштування ВПО

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