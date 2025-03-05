



Американские чиновники тайно встретились с Зеленским после конфликта в Белом доме: что обсуждали? - 06.03.2025 10:54

Американские чиновники тайно встретились с Зеленским после конфликта в Белом доме: что обсуждали?

Представители администрации США провели закрытые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после громкого скандала в Белом доме. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Среди участников встречи был Кит Келлог, который является специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины и России. Основной темой обсуждения стало урегулирование дипломатических разногласий, возникших после публичной перепалки между лидерами двух стран.

Что стало причиной конфликта?

28 февраля состоялись переговоры между президентами США и Украины, которые неожиданно переросли в эмоциональный спор. В результате дискуссия завершилась досрочно, а совместная пресс-конференция была отменена. Более того, подписание ключевого соглашения о полезных ископаемых, крайне важного для Вашингтона, так и не состоялось.

Инцидент вызвал широкий резонанс как в политических кругах, так и в СМИ. Белый дом воздержался от официальных комментариев, однако источники, близкие к переговорам, утверждают, что главной причиной разногласий стали требования Трампа по увеличению прозрачности в распределении финансовой помощи Украине.

Тайные переговоры с Зеленским

Спустя несколько дней после конфликта американские дипломаты решили наладить контакт с украинским лидером. Встреча прошла в закрытом формате, и ее детали не раскрываются. Однако источники сообщают, что ключевой задачей США было восстановление диалога между странами и возвращение к обсуждению стратегических вопросов, в том числе касающихся военной и экономической поддержки Украины.

По словам американских официальных лиц, Вашингтон стремится избежать дальнейшего ухудшения отношений и намерен работать над решением спорных моментов, вызвавших напряженность.

Изменение риторики Трампа

Спустя несколько дней после конфликта Дональд Трамп неожиданно смягчил свою позицию в отношении Украины. Во время выступления в Конгрессе он заявил о намерении продолжать взаимодействие с Зеленским и намекнул на возможное сближение позиций.

Одним из факторов, повлиявших на изменение риторики, могло стать обращение самого Зеленского. 4 марта украинский президент опубликовал пост в социальной сети X, в котором выразил сожаление о произошедшем инциденте и подчеркнул свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с США.

«Встреча прошла не так, как планировалось, но я уверен, что у нас еще есть возможность наладить отношения», — написал Зеленский.

Также он выразил готовность к новым переговорам, отметив, что Украина ценит поддержку Вашингтона.

Перспективы дальнейшего сотрудничества

Несмотря на инцидент в Белом доме, обе стороны продолжают искать пути для укрепления партнерства. По информации источников, Киев уже выразил готовность вернуться к обсуждению соглашения по редкоземельным металлам, что является одним из приоритетов для США.

Политические аналитики считают, что эти шаги могут стать началом нового этапа в отношениях двух стран. Однако многое будет зависеть от того, удастся ли Вашингтону и Киеву найти компромисс по ключевым вопросам, включая военную и экономическую поддержку Украины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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