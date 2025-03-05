



Наявне в Україні пільгове постачання газу може ускладнити проходження наступної зими - 06.03.2025 17:35

Чинна система пільгового постачання газу може ускладнити підготовку до наступної зими — експерт

Україна може зіткнутися із серйозними викликами у майбутньому опалювальному сезоні, оскільки після масованих обстрілів газодобувної інфраструктури обсяги видобутку суттєво знизилися, а залежність від імпорту зросла. Однак чинна модель регульованих тарифів та занижених цін може створити значні перешкоди для постачання палива.

Таку думку висловив експерт із енергетичних питань Інституту майбутнього Адріан Прокіп.

За його словами, раніше український уряд та «Нафтогаз» прагнули мінімізувати імпорт, покладаючись на внутрішній видобуток. Протягом двох років компанії вдавалося збільшувати обсяги, що давало підстави розраховувати на енергетичну незалежність. Проте масовані атаки на газодобувні об'єкти змінили ситуацію, зробивши імпорт газу неминучим.

Раніше основним орієнтиром було самозабезпечення за рахунок внутрішнього видобутку. Нафтогаз демонстрував зростання видобутку, що створювало відчуття стабільності. Однак масовані удари по інфраструктурі кардинально змінили розклад, і тепер без імпорту ми просто не зможемо пройти наступного опалювального сезону.

При цьому, за словами експерта, існуюча система пільгових постачань газу, яка передбачає регулювання цін для широкого кола споживачів, може стати серйозною перешкодою для постачання.

«Імпортований газ коштує значно дорожче, ніж ціни, встановлені для регульованих сегментів в Україні. Фактично держава субсидує вартість палива для багатьох споживачів, що робить закупівлю газу за кордоном економічно складним завданням», — пояснив він.

Головне питання полягає в тому, хто покриє різницю між реальною вартістю імпортного палива та регульованими внутрішніми тарифами.

«Вільних фінансових ресурсів в економіці України немає. Ми залежимо від міжнародної допомоги, але, як свідчить ситуація, нові політичні зміни в США можуть призвести до скорочення обсягів зовнішнього фінансування», — наголосив експерт.

Він застеріг, що збереження чинної системи може призвести до того, що навіть маючи технічні можливості для імпорту країна не зможе забезпечити постачання газу в потрібних обсягах.

«Раніше ми бачили, як штучне обмеження цін (прайс-кепи) на ринку електроенергії створювало ситуацію, за якої фізично імпорт був можливий, але фактично він не відбувався. Така сама проблема може виникнути з газом наступного року», — попередив Прокіп.

Раніше аналітики газового ринку заявили, що опалювальний сезон 2025-2026 років буде вкрай складним через зростання цін на газ у Європі та регуляторні бар'єри. Він наголосив, що зруйнована газодобувна інфраструктура змусить Україну імпортувати значно більше палива, ніж передбачалося раніше.

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