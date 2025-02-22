



Конфликт Зеленского и Трампа: что на самом деле? Анализ ситуации - 28.02.2025 13:54

Дональд Трамп и Владимир Зеленский: Политическая брань на фоне войны

Конфликт между бывшим президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским набирает обороты. Их словесные перепалки привлекли внимание мировых СМИ и стали еще одним примером непростых отношений между политиками на фоне войны в Украине и поддержки Запада.

Начало конфликта

Враждебные заявления начались после того, как Трамп в очередной раз раскритиковал американскую помощь Украине. Он обвинил Зеленского в том, что тот словно "играет на Байдене, как на скрипке", манипулируя США ради получения финансовой и военной помощи. Также он поставил под сомнение честность украинского правительства, намекая, что значительная часть западных денег просто исчезает.

Кроме того, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", намекая на отсрочку президентских выборов в Украине из-за военного положения. Он подчеркнул, что украинский лидер должен "скорее провести выборы", иначе его легитимность будет под вопросом.

Ответ Зеленского

Реакция Зеленского последовала быстро. В интервью CNN он заявил, что Трамп живет в мире дезинформации, который формируют российские нарративы. Президент Украины подчеркнул, что если Трамп действительно хочет закончить войну, он должен разобраться в реальном положении дел, а не повторят российские тезисы.

Также Зеленский отметил, что никаких 350 миллиардов долларов, о которых говорил Трамп, Украина не получала. Фактически, общая помощь в США значительно меньше этой суммы, а большая часть этих денег идет не Киеву напрямую, а американским производителям оружия.

Роль России в конфликте

Интересно, что спор между Трампом и Зеленским выгоден России. Российские СМИ активно подхватили слова бывшего президента США, используя их в качестве аргумента в пользу своих пропагандистских нарративов. Москва давно пытается показать, что помощь Украине неэффективна, а коррупция в украинском правительстве разрушает доверие Запада.

Кроме того, Трамп намекнул, что у России есть "козыри в переговорах", так как она "захватила большую территорию". Эти заявления вызвали тревогу среди союзников Украины, поскольку они могут свидетельствовать о готовности Трампа пойти на уступки Путину в случае его возвращения в Белый дом.

Политические последствия

Перепалка между Трампом и Зеленским – это не просто личный конфликт, а отражение разных взглядов на будущее поддержки Украины. Если Трамп возвратится к власти в 2025 году, то он может пересмотреть политику США в отношении Киева, сократил или полностью прекратил военную помощь.

В то же время Байден и демократы продолжают поддерживать Украину и осуждают позицию Трампа. Политическая борьба в США во многом определит, каким будет Украина рассчитывать на долгосрочную поддержку Вашингтона.

Конфликт между Трампом и Зеленским – это не просто обмен колкостями, а серьезный политический сигнал. Грядущая поддержка Украины со стороны США зависит от исхода президентских выборов 2024 года. Если Трамп вернется в Белый дом, Киеву, возможно, придется искать новые источники помощи и готовиться к сложным переговорам.

Андрей Коваль, политический обозреватель портала Платинова Буковина

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