У Чернівцях 21-річний водій мікроавтобуса влетів у тролейбус та:загинув ДТП- 21.02.2025 11:40
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим в обласному центрі надійшло до поліції вчора ввечері. У результаті аварії 21-річний буковинець отримав травми несумісні з життям.
Одразу ж на місце події для з’ясування всіх обставин та причин ДТП виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний житель села Сергії, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Vito», виїхав на зустрічну смугу руху та допусти зіткнення з тролейбусом, під керуванням 61-річного чернівчанина.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.
Тіло загиблого поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі поліції внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
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