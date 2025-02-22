



Что такое лимбо скейтинг? - 22.02.2025 09:19

Лимбо скейтинг: экстремальный спорт на роликах

Лимбоскейтинг — это необычный и захватывающий вид спорта, в котором роллеры демонстрируют гибкость, баланс и мастерство, проезжая под препятствиями на невероятно низкой высоте. Этот экстремальный стиль катания требует отличной физической подготовки, хорошей координации и способности контролировать собственное тело на высокой скорости.

Что такое лимбоскейтинг?

Лимбо скейтинг — это разновидность катания на роликовых коньках, в которой участники стараются проехать под низким препятствием, например, под перекладиной, не касаясь ее и не теряя равновесия. Самые опытные скейтеры могут проходить под планкой, установленной всего в нескольких сантиметрах от земли, буквально проскальзывая под ней, выгибая тело в максимально низкую позу.

Название этого стиля лимбоскейтинг произошло от известного карибского танца «лимбо», в котором танцоры наклоняются назад, чтобы пройти под горизонтальной перекладиной, не касаясь ее. В случае с лимбо скейтингом сложность увеличивается в разы, поскольку роллер двигается на высокой скорости и должен сохранять устойчивость.

Техника выполнения

Лимбо скейтинг требует не только гибкости, но и отличного чувства равновесия. Чтобы проехать под препятствием, роллер должен правильно распределить вес, согнуть колени и выгнуть спину, практически прижимая корпус к поверхности. В зависимости от уровня подготовки существует несколько техник выполнения:

Базовая техника – спортсмен наклоняет корпус назад, сгибая ноги в коленях и максимально приближая тело к роликам.

Одна нога впереди – один ролик выдвигается вперед для лучшей балансировки.

Проход боком – роллер использует технику, в которой корпус наклоняется вбок, а одна нога вытягивается вперед.

Экстремально низкий проход – наиболее сложный уровень, при котором спортсмен буквально скользит над землей, иногда даже касаясь ее руками для дополнительной поддержки.

Рекорды в лимбо скейтинге

Этот необычный вид спорта уже стал популярным во многих странах, а отдельные спортсмены установили впечатляющие рекорды:

Индийский подросток Рохит Тимальсетти установил один из мировых рекордов, проехав под препятствием высотой всего 6,75 см.

Гиннессовский рекорд за самый длинный лимбо-проезд принадлежал Джозефу Лоуренсу, который проехал 30 метров в экстремально низкой позе. А затем был установлен новый мировой рекорд Гиненеса по лимбо-скейтингу: впечатляющий новый мировой рекорд, когда юная спортсменка из Индии Шриста Дхармендра Шарма установила невероятное достижение – преодолела 50 метров под низкими планками всего за 9,59 секунды, официально попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Для Шристи Шармы это далеко не первый успех, ведь она уже не раз удивляла мир своими достижениями. Кстати, лимбо-скейтинг невероятно популярен среди индийских детей, и многие из них стремятся покорить новые высоты (или, скорее, минимальные высоты

Почему лимбо скейтинг набирает популярность?

Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики, танца и экстремального катания, что делает его зрелищным и эффектным. Видео с рекордными заездами регулярно набирают миллионы просмотров в соцсетях, а многие роллеры бросают себе вызов, пытаясь превзойти достижения мировых рекордсменов.

Как научиться лимбо скейтингу?

Для того чтобы освоить этот стиль, новичкам рекомендуется:

Развивать гибкость – регулярные упражнения на растяжку помогут сделать тело более подвижным.



Практиковать баланс – тренировки на устойчивость снизят риск падений.



Начинать с высокой перекладины – постепенно снижая высоту, можно достичь впечатляющих результатов.



Использовать защиту – наколенники, налокотники и шлем помогут избежать травм при падениях.



Лимбо скейтинг – это удивительный, зрелищный и экстремальный стиль катания на роликах, который требует гибкости, силы и отличного чувства равновесия. Он не только приносит массу удовольствия, но и развивает координацию и ловкость. Если вы хотите испытать свои возможности и удивить окружающих, попробуйте себя в этом необычном виде спорта!

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