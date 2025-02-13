



Список ліків які дешевіють з 1 березня 2025 року - 19.02.2025 16:08

Які ліки подешевшають? Надаємо повний перелік. З 1 березня 2025 року ціни на деякі ліки знизяться на 30%

Згідно з офіційною інформацією Міністерства охорони здоров’я України, з початку весни запроваджується суттєве зниження вартості популярних лікарських засобів.

Українські фармацевтичні компанії уклали угоду про регулювання цін, що дозволить зменшити витрати громадян на медичні препарати. У рамках цієї ініціативи 100 найбільш затребуваних ліків українського виробництва стануть доступнішими для споживачів.

МОЗ наголосило, що угода залишається відкритою для інших виробників, які готові приєднатися до ініціативи стабілізації цін.

МОЗ впроваджує комплексні заходи для зниження вартості ліків

Міністерство охорони здоров'я України продовжує активну роботу над забезпеченням доступності медикаментів для населення. Уряд впроваджує поетапне зниження цін на лікарські засоби, що є частиною комплексної державної програми підтримки громадян в умовах економічної нестабільності.

Зокрема, МОЗ нагадує, що згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, ухваленим 12 лютого 2024 року та затвердженим указом Президента №82/2025, передбачено поступове зменшення вартості життєво необхідних препаратів. Основна мета цього рішення – зробити ліки більш доступними для всіх громадян, незалежно від рівня їхніх доходів.

Уряд акцентує увагу на необхідності впровадження нових регуляторних механізмів, які сприятимуть прозорості ціноутворення та створенню здорової конкуренції на фармацевтичному ринку. Це дозволить усунути монопольні домовленості, що могли впливати на невиправдане завищення цін у попередні роки.

Нові заходи регулювання цін на лікарські засоби

Для реалізації цієї ініціативи уряд уже здійснив низку важливих кроків:

Встановлено максимальний рівень націнки на ліки, що продаються в аптеках. Зокрема, маржа для безрецептурних препаратів не може перевищувати 35%, а для рецептурних ліків діє регресивна шкала, що зменшує кінцеву ціну для споживача.

Запроваджено контроль над маркетинговими платежами, які фармацевтичні компанії раніше сплачували аптекам за просування своїх препаратів. Така практика могла призводити до штучного підвищення цін.

Відновлено перевірки аптечних мереж з боку Держпродспоживслужби, що дозволить більш ефективно контролювати дотримання встановлених норм щодо формування цін.

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України №955 від 17 жовтня 2008 року, що передбачає посилення державного контролю за стабільністю вартості медичних товарів.

Реакція фармацевтичних компаній та прогнози

Очільник МОЗ Віктор Ляшко у своєму коментарі зазначив, що великі фармацевтичні виробники підтримали ініціативу уряду та погодилися на поступове зниження цін. Більше того, компанії-лідери ринку вже підписали декларацію про фіксацію вартості ліків на рівні, що буде доступним для громадян.

До списку препаратів, на які буде знижено ціну, входять ліки для лікування серцево-судинних захворювань, антигістамінні засоби, противірусні препарати, анальгетики, антибіотики, а також медикаменти, необхідні для лікування діабету та регулювання артеріального тиску.

Експерти прогнозують, що такі заходи сприятимуть не лише зниженню цін, а й покращенню загальної ситуації на ринку фармацевтики. Населення отримає можливість купувати необхідні препарати без зайвих фінансових витрат, а прозорість у формуванні цін дозволить мінімізувати ризики завищення вартості ліків у майбутньому.

МОЗ продовжує працювати над реформами, які сприятимуть доступності медикаментів для українців. Програма поетапного зниження цін – це лише перший крок до забезпечення стабільності у фармацевтичному секторі. У найближчі місяці уряд обіцяє впровадити додаткові механізми контролю, які дозволять громадянам купувати якісні ліки за справедливими цінами.

До оновленого списку входять препарати, які користуються найбільшим попитом серед українців, серед яких:

Протизапальні та знеболювальні засоби



Препарати від застуди та кашлю



Антигістамінні медикаменти



Ліки для нормалізації тиску



Противиразкові препарати



Заспокійливі засоби



Очні краплі та назальні спреї



Вітаміни та мікроелементи

Зниження цін торкнеться продукції таких фармацевтичних підприємств:

20 препаратів – компанія «Дарниця»

17 препаратів – компанія «Фармак»

22 препарати – «Київський вітамінний завод»

5 препаратів – «Кусум Фарм»

6 препаратів – «Юрія-Фарм»

8 препаратів – корпорація «Артеріум»

2 препарати – фармацевтична фабрика «Віола»

3 препарати – «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

10 препаратів – компанія «ІнтерХім»

Завдяки цьому кроку медична допомога стане більш доступною для широкого кола українців.









Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини