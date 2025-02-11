



Як отримати витяг з реєстру нерухомого майна - 13.02.2025 15:53

Довідка про право власності: як отримати витяг з реєстру нерухомого майна

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Витяг з реєстру нерухомості – це офіційний документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна. Він містить відомості про власників, характеристики майна та можливі обтяження, такі як іпотека чи арешт.



Що таке витяг з реєстру нерухомого майна?

Цей документ формується на основі державної бази, яка включає дані про зареєстровані права, їх власників та самі об’єкти нерухомості. У ньому міститься інформація з таких реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

Державний реєстр іпотек.

Як отримати витяг про власність на нерухомість у 2025 році?

Отримати інформацію про нерухомість можна як в онлайн-форматі, так і через державні установи. Як ви знаєте, відбувся масований злам реєстрів в Україні, тому наразі складно отримати онлайн, але ось як можна отримати:

Зараз оптимальнішк за все - це отримати витяг інформаційну довідку про нерухомість, особисто завітам у ЦНАП,якщо ви не в Україні - замовте онлайн.



Які варианти є згідно законодавства?



Онлайн-замовлення через портал "Дія"

Щоб отримати витяг електронним способом, необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.

Оновити особисті дані в профілі, якщо потрібно.

Вибрати послугу "Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

Вказати критерії пошуку та оформити заявку.

Оплатити адміністративний збір.

Інформація надходить автоматично у форматі PDF та доступна у розділі "Отримані документи".

Офлайн-спосіб через ЦНАП

Подати запит на отримання документа можна й особисто, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг. Для цього знадобляться:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Підтвердження оплати збору;

Довіреність (якщо звертається уповноважена особа).

Вартість послуги

Станом на 2025 рік вартість витягу становить в ЦНАПі коли ви з'явитеся особисто, складає від 60 грн, що відповідає 0,025 прожиткового мінімуму. У певних випадках особи можуть бути звільнені від оплати, якщо нададуть відповідне підтвердження.

Витяг з реєстру є важливим документом при купівлі-продажу, оформленні спадщини чи судових справах, тому своєчасне отримання цієї інформації допоможе уникнути юридичних проблем.

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