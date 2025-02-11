Як отримати витяг з реєстру нерухомого майна

- 13.02.2025 15:53

Довідка про право власності: як отримати витяг з реєстру нерухомого майна

>> Замовити отримання витягу зараз онлайн

Витяг з реєстру нерухомості – це офіційний документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна. Він містить відомості про власників, характеристики майна та можливі обтяження, такі як іпотека чи арешт.

Що таке витяг з реєстру нерухомого майна?
 Цей документ формується на основі державної бази, яка включає дані про зареєстровані права, їх власників та самі об’єкти нерухомості. У ньому міститься інформація з таких реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
Реєстр прав власності на нерухоме майно;
Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
Державний реєстр іпотек.

Як отримати витяг про власність на нерухомість у 2025 році?

Отримати інформацію про нерухомість можна як в онлайн-форматі, так і через державні установи. Як  ви знаєте, відбувся масований злам реєстрів в Україні, тому наразі складно отримати онлайн, але ось як  можна отримати:

>>Замовити отримання витягу зараз онлайн

Зараз оптимальнішк за все - це отримати витяг інформаційну довідку про нерухомість, особисто завітам у ЦНАП,якщо ви не в Україні - замовте онлайн. 

Які варианти є згідно законодавства?

Онлайн-замовлення через портал "Дія" 
Щоб отримати витяг електронним способом, необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.
Оновити особисті дані в профілі, якщо потрібно.
Вибрати послугу "Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".
Вказати критерії пошуку та оформити заявку.
Оплатити адміністративний збір.
Інформація надходить автоматично у форматі PDF та доступна у розділі "Отримані документи".

Офлайн-спосіб через ЦНАП
Подати запит на отримання документа можна й особисто, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг. Для цього знадобляться:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
Підтвердження оплати збору;
Довіреність (якщо звертається уповноважена особа).

Вартість послуги
Станом на 2025 рік вартість витягу становить в ЦНАПі коли ви з'явитеся особисто, складає від 60 грн, що відповідає 0,025 прожиткового мінімуму. У певних випадках особи можуть бути звільнені від оплати, якщо нададуть відповідне підтвердження.

Витяг з реєстру є важливим документом при купівлі-продажу, оформленні спадщини чи судових справах, тому своєчасне отримання цієї інформації допоможе уникнути юридичних проблем.

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