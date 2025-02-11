



Что означает сжигание чучела на Масленицу? - 13.02.2025 14:22

Вопрос: Что означает сжигание чучела на Масленицу?

Ответ: Сжигание чучела Масленицы символизирует прощание с зимой и всеми негативными моментами, накопившимися за год. Этот обряд олицетворяет очищение и подготовку к новому жизненному циклу.

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