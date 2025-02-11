Почему на Масленицу пекут блины?- 11.02.2025 18:00
Вопрос: Почему на Масленицу пекут блины?
Ответ: Блины символизируют солнце — круглое, румяное и тёплое. Печением блинов люди выражали надежду на скорое наступление весны и тёплых дней.
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