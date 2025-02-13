



Какие бывают Масленичные забавы? - 13.02.2025 11:57

Вопрос: какие забавы бываеют на масленицу? Традиционные

Ответ: Какие же бывают масленичные забавы?

Помимо угощений, Масленица славилась веселыми гуляньями. Среди популярных развлечений были:

Катание с ледяных горок – считалось, что чем дальше скатишься, тем богаче будет год.

Кулачные бои – проверка силы и выносливости мужчин.

Катание на санях – пары катались вместе, а молодожены обязательно проезжали по селу, чтобы укрепить свой союз.

Взятие снежного городка – соревнование, где команды пытались захватить снежную крепость.

Сжигание чучела – символическое прощание с зимой и обновление перед весной.

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