



Традиции украинской Масленицы - 11.02.2025 15:01

Традиции украинской Масленицы

Украинская Масленица, или Сыропустная неделя, наполнена особыми обрядами и традициями. В этот период люди отказывались от мяса и жирных продуктов, отдавая предпочтение молочным блюдам и яйцам.

Колодка – символ праздника

Одним из главных атрибутов была "колодка" — деревянная палка, которую девушки украшали, превращая в символическое чучело. С ней проводили ритуальные действия всю неделю: в понедельник наряжали, во вторник символически "крестили", в среду она "оживала", в четверг её "оплакивали", а в субботу хоронили. В воскресенье, завершая праздник, колодку сжигали, избавляясь вместе с ней от забот и негатива.

Прощённое воскресенье

Завершающий день Масленицы — Прощённое воскресенье. В этот день принято просить прощения у родных и друзей, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой. Семьи собирались за праздничным столом, а вечером на центральных площадях сжигали чучело зимы, прощаясь с холодами.

Традиции по дням недели на Масленицу



Понедельник – встреча Масленицы. Родственники собирались за столом, хозяйки пекли блины и готовили ритуальное чучело, устанавливая его на главной площади.

Вторник – день знакомств и смотров. Молодёжь гуляла, выбирая себе пару до начала поста.

Среда – тёщины блины. Зять приходил в гости к теще, которая угощала его богатым угощением.

Четверг – разгуляй. Запрещалось работать, люди веселились, устраивали кулачные бои, катались на санях и пели песни.

Пятница – зять приглашал тёщу на блины, стараясь её задобрить.

Суббота – день невестки. Девушка накрывала стол и дарила подарки сёстрам жениха.

Воскресенье – день прощения и очищения. Люди молились, прощали обиды, прощались с зимой, сжигая чучело.

Масленица – это время радости, веселья и подготовки к духовному очищению перед постом.

Платиновая Буковина, Черновцы

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