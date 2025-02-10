Перинатальный психолог онлайн

- 10.02.2025 20:36
Перинатальный психолог онлайн

Перинатальный психолог: сопровождение женщин в период планирования беременности, беременности  и в послеродовом периоде. Перинатальный период – это время, охватывающее беременность, роды и первые месяцы жизни ребенка. Этот этап сопровождается колоссальными изменениями в жизни женщины, как физиологическими, так и психологическими. Неудивительно, что в этот период у многих будущих и новоиспеченных мам возникают тревоги, страхи, эмоциональные трудности. Перинатальный психолог - важный специлист во время беременности.

Перинатальный психолог онлайн Марина Вовк - десятилетний опыт ведения практики. Стоимость консультации 40 евро/ 75 минут.

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Как перинатальный психолог успешно помогаю женщинам в преодолении сложных жизненных ситуаций, связанных с материнством. Консультирую по вопросам кризисного материнства, которое может быть осложнено детскими травмами, разводом или утратой близкого человека.

Работаю со страхами, связанными с беременностью и родами: страх вынашивания, боязнь родов, тревога за здоровье малыша, страх невынашивания. Оказываю поддержку при переживаниях, таких как чувство вины, дородовая и послеродовая депрессия, эмоциональное выгорание, усталость, гнев и разочарование.

Помогаю справиться с психологическими трудностями, связанными с ребенком: раздражение, злость, отсутствие чувства привязанности и любви к малышу. Консультирую женщин в сложных ситуациях, таких как незапланированная беременность, пренатальная утрата (выкидыш, аборт).

Именно здесь на помощь приходит перинатальный психолог – специалист, который поддерживает женщину, помогает ей справляться с переживаниями, адаптироваться к новой роли и благополучно пройти сложные этапы материнства.

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Основные направления работы.  Перинатальный психолог онлайн
 Психологическая подготовка к беременности
Беременность – важный этап, который может вызывать у женщины не только радость, но и страхи: боязнь не справиться с новой ролью, страх перед изменениями в теле, тревога за здоровье ребенка. Перинатальный психолог помогает женщине осознать свои страхи, научиться управлять тревожностью и подготовиться к будущему материнству.

Поддержка во время беременности. Перинатальный психолог онлайн
 В этот период могут обостряться детские травмы, нерешенные проблемы в отношениях, прошлые психологические переживания. Будущая мама может столкнуться с эмоциональными качелями, тревогами, паническими атаками, страхом родов. Специалист помогает женщине прожить этот этап осознанно, бережно и комфортно.

Работа со страхами и тревогами перед родами. Перинатальный психолог 
 Многие женщины испытывают токофобию – страх перед родами. Это может быть связано с негативными историями, личным травматичным опытом, болью, неизвестностью. Перинатальный психолог помогает разобраться в этих страхах, учит дыхательным и релаксационным техникам, помогает настроиться на положительный исход родов.

Поддержка после родов. Перинатальный психолог.
 Послеродовой период – один из самых сложных в жизни женщины. Усталость, недосып, гормональные изменения, ощущение потери себя, страх не справиться – все это может привести к эмоциональному выгоранию, депрессии, отсутствию привязанности к ребенку. Специалист помогает маме адаптироваться к новой роли, научиться принимать себя и своего малыша, найти ресурсы для восстановления.

Преодоление послеродовой депрессии. Перинатальный психолог.
Многие женщины сталкиваются с дородовой и послеродовой депрессией, которая сопровождается апатией, раздражительностью, чувством вины, отсутствием радости от материнства. Перинатальный психолог помогает женщине выйти из этого состояния, наладить контакт с малышом, справиться с внутренними конфликтами.

Помощь в случае пренатальной утраты. Перинатальный психолог .
Пережить выкидыш, замершую беременность, аборт или потерю ребенка – тяжелейшее испытание для женщины. Поддержка специалиста в этот момент особенно важна. Перинатальный психолог помогает прожить горе, справиться с чувством вины, восстановить душевное равновесие и подготовиться к новой беременности.

Поддержка женщин при незапланированной беременности. Перинатальный психолог.
Не каждая беременность становится радостным событием. Женщина может испытывать тревогу, неуверенность, страх перед будущим, сомнения в своем выборе. Перинатальный психолог помогает разобраться в чувствах, принять осознанное решение и найти пути решения сложных ситуаций.

Работа с отношениями в семье. Перинатальный психолог онлайн
Рождение ребенка – серьезное испытание для отношений в паре. У партнеров могут возникнуть конфликты, взаимные претензии, нехватка внимания друг к другу. Специалист помогает паре пройти этот кризис, найти баланс между материнством и личной жизнью, наладить взаимопонимание.

Чем отличается перинатальный психолог от других специалистов? Перинатальный психолог онлайн
Перинатальный психолог работает именно с эмоциональными и психологическими аспектами материнства. Он не заменяет врача-гинеколога, акушера, педиатра или психотерапевта, но дополняет их работу, помогая женщине пережить этот важный этап без стресса и негативных последствий для психики.

Если у женщины есть серьезные психологические расстройства, такие как клиническая депрессия, панические атаки, ПТСР, перинатальный психолог может направить ее к врачу-психиатру или клиническому психологу для дополнительного лечения.

Перинатальный психолог: роль, задачи и польза для будущих родителей

Как проходит консультация перинатального психолога?
Каждая сессия строится индивидуально, в зависимости от запроса клиентки. Это может быть:

Обычная беседа в комфортной обстановке, где женщина делится своими переживаниями.
Психотерапевтическая работа с травмами, страхами, внутренними конфликтами.
Практики релаксации, медитации, арт-терапии, дыхательные упражнения для снижения тревожности.
Работа с телом, направленная на проработку блоков, напряжения, эмоционального зажима.
Консультации могут проходить очно или онлайн, что делает поддержку доступной для женщин из разных уголков мира.

Заключение
Перинатальный психолог – это не просто специалист, а настоящий проводник женщины через важнейший этап ее жизни. Беременность, роды, материнство – это не только физические, но и глубокие эмоциональные процессы, требующие внимания и бережного отношения.

Обращение к перинатальному психологу – это забота о своем душевном состоянии, залог гармоничного материнства и счастливых отношений с ребенком. Ведь счастливая мама – счастливый малыш!

Беременность и рождение ребенка — это один из самых значимых и волнительных периодов в жизни семьи. В это время женщина (а часто и ее партнер) сталкивается с множеством изменений, как физических, так и эмоциональных. Однако не всегда этот процесс проходит гладко. Тревоги, страхи, перемены в отношениях, переживания за здоровье ребенка и свою будущую роль родителя — все это может вызывать стресс, тревожность и даже депрессию. Именно в таких ситуациях на помощь приходит перинатальный психолог — специалист, который помогает будущим родителям справляться с эмоциональными и психологическими вызовами, связанными с беременностью, родами и послеродовым периодом.

 

Кто такой перинатальный психолог?
Перинатальный психолог — это специалист в области психологии, который работает с женщинами и их семьями на всех этапах, связанных с беременностью:

Планирование ребенка (подготовка к зачатию, работа с возможными страхами и тревогами).
Беременность (поддержка, помощь в принятии изменений, преодоление страхов перед родами).
Роды (настройка на позитивный процесс родов, сопровождение, работа с болевыми ощущениями через психологические методы).
Послеродовой период (адаптация к новой роли, профилактика и лечение послеродовой депрессии).
Перинатальный психолог не только помогает справиться с тревогами, но и способствует формированию здоровой привязанности между матерью и ребенком, что очень важно для будущего развития малыша.

Задачи перинатального психолога
Работа этого специалиста охватывает широкий спектр проблем и ситуаций, с которыми сталкиваются будущие и состоявшиеся родители. Среди ключевых задач:

Эмоциональная поддержка
Во время беременности женщины могут испытывать перепады настроения, повышенную тревожность, страхи, связанные с родами или здоровьем малыша. Перинатальный психолог помогает осознать и переработать эти эмоции, предотвращая развитие серьезных психоэмоциональных расстройств.

Подготовка к родам
Для многих будущих мам предстоящие роды становятся источником страха. Специалист помогает подготовиться к этому событию, обучая методам релаксации, дыхательным техникам, а также развеивая мифы и страхи, связанные с процессом родов.

Работа с партнером и семьей
Будущий отец, бабушки и дедушки, старшие дети — все они также проходят этап адаптации к новым условиям. Психолог помогает наладить гармоничные отношения, снизить возможные конфликты и страхи.

Профилактика и лечение послеродовой депрессии
 По данным ВОЗ, до 20% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Ее симптомы включают апатию, раздражительность, тревожность, сложности в установлении связи с ребенком. Перинатальный психолог помогает выявить и справиться с этим состоянием, предотвращая его негативные последствия.

Переживание утрат и сложных ситуаций
К сожалению, не каждая беременность заканчивается успешно. Потери, выкидыши, преждевременные роды — все это может нанести глубокую психологическую травму. Перинатальный психолог помогает женщине и семье пройти через этот сложный этап и найти ресурсы для восстановления.

Когда стоит обратиться к перинатальному психологу?
 Многие женщины сомневаются, нужно ли им посещение такого специалиста. Однако существует ряд ситуаций, при которых консультация необходима:

Сильная тревожность и страхи, связанные с беременностью или родами.
Сложности в отношениях с партнером в этот период.
Чувство одиночества, непонимание со стороны окружающих.
Стресс, связанный с изменениями в теле, образом жизни, работой.
Перенесенные потери беременности в прошлом и страх их повторения.
Подготовка к партнерским родам и взаимодействию с малышом.
Чувство апатии, усталости, раздражительности после родов.
Методы работы перинатального психолога
Специалист использует различные психологические методики, которые помогают будущим родителям:

Телесные практики (дыхательные техники, расслабление, работа с телесными зажимами).
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) (изменение негативных установок, страхов и тревог).
Арт-терапия (рисование, коллажи, дневники беременности для работы с эмоциями).
Методы визуализации (создание позитивного образа родов и будущего материнства).
Групповая терапия и тренинги (поддержка в кругу женщин с аналогичным опытом).
Преимущества работы с перинатальным психологом
Обращение к специалисту помогает женщине чувствовать себя более уверенно, снижает уровень стресса и тревоги, повышает осознанность в отношении материнства. В результате:

Женщина легче адаптируется к беременности и родам.
Улучшаются отношения в семье и с партнером.
Снижается риск развития послеродовой депрессии.
Ребенок получает больше внимания и любви от эмоционально стабильной матери.

Перинатальный психолог играет важную роль в поддержке будущих мам и их семей. Его помощь позволяет справиться с тревогами, подготовиться к родам и легче адаптироваться к новой жизни с малышом. Если у вас возникают страхи, сомнения или эмоциональные трудности в этот период, не стоит оставаться с ними наедине — обращение к специалисту поможет сохранить душевное равновесие и сделать процесс ожидания ребенка более комфортным и радостным.

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