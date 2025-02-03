Податок на нерухомість 2025: що очікує кінцевих споживачів

- 07.02.2025 20:35
Податок на нерухомість 2025: що очікує кінцевих споживачів

Податок із продажу квартири: чого чекати покупцям у 2025 році

Власники нерухомості при продажу житла зобов'язані сплачувати низку податків: військовий збір (ВЗ), внесок у Пенсійний фонд, державне мито та податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Починаючи з 1 грудня 2024 року, ставка ВЗ зросла з 1,5% до 5%, що може суттєво вплинути на кінцеву вартість житла. В результаті основний фінансовий тягар, ймовірно, ляже на покупців.

Сайт https://bukovina.biz.ua/  розповідає, що варто знати українцям про податок на нерухомість у 2025 році.

Ставки податку у 2025 році

Згідно з Податковим кодексом України, продавці нерухомості повинні сплачувати такі податки:

військовий збір — 5%;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% (якщо житло у власності менш як три роки);

внесок у Пенсійний фонд — 1%;

державне мито за нотаріальне посвідчення договору — 1%.

Загальна сума податків із однієї угоди купівлі-продажу складає 12%, що значно перевищує попередній показник у 8,5%. Очікується, що власники нерухомості компенсуватимуть додаткові витрати шляхом підвищення цін на житло.

Як податки вплинуть на ринок нерухомості

За словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, у 2025 році вартість житла може зрости на 10-15% через такі чинники:

підвищення собівартості житла;

зміни курсу валют;

зростання цін на нотаріальні послуги;

запровадження нових податків.

Водночас експертка застерігає продавців від надмірного підвищення цін: завищення вартості може продовжити термін продажу квартири на 4-6 тижнів. Оптимальний варіант — встановлення ринкової ціни та готовність до компромісу з покупцем.

Альтернативні шляхи підвищення привабливості об'єкта

Щоб не втратити клієнтів через завищену ціну, продавці можуть:

оновити ремонт у квартирі;

встановити нову техніку;

покращити комунікації;

взяти на себе частину супутніх витрат (оплата нотаріуса, рієлтора тощо).

Сучасні покупці ретельно зважують пропозиції, тому невигідні умови можуть призвести до затримок у продажу.

Важлива інформація для власників нерухомості

Продаж нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях, залишається неможливим через відсутність доступу до державних реєстрів. Також у 2025 році зросте сума щорічного податку на нерухомість, оскільки вона залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Цього року українці сплачуватимуть податок за 2023 рік.

З огляду на вищезазначені зміни, покупцям і продавцям варто заздалегідь планувати свої угоди та враховувати нові фінансові умови.

Платинова Буковина


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