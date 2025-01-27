



Ажурные блины на молоке по рецепту из поваренной книги 1956 года - 03.02.2025 17:33

Приготовьте нежные и ароматные блины по классическому рецепту, который знаком многим с детства.

Тонкие блины на молоке — идеальный завтрак, особенно если дополнить их вкусной начинкой. Вкус бабушкиных блинов, проверенный годами, невозможно забыть! Этот рецепт из поваренной книги 1956 года использовали миллионы советских хозяек. Он прост, не требует сложных ингредиентов, а результат неизменно радует.

Ингредиенты для блинов:

1 небольшое яйцо

100 мл молока

100 мл воды

120 г муки

Щепотка соли

2 ч. л. сахара

10 г сливочного масла

1 ст. л. подсолнечного масла

Для начинки:

100 г творога

20 г сметаны

1,5 ст. л. сахара

0,5 яйца

Если хотите больше блинов, просто увеличьте количество продуктов пропорционально.

Процесс приготовления:

Яйцо взбейте с сахаром, солью и небольшим количеством молочно-водяной смеси.

Постепенно добавьте муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков.

Влейте оставшуюся жидкость, затем добавьте подсолнечное и растопленное сливочное масло. Дайте тесту немного настояться.

Для начинки соедините творог, сметану, сахар и яйцо, взбейте блендером до однородности.

Разогрейте сковороду, влейте немного теста и равномерно распределите. Обжарьте блин с одной стороны, переверните.

Выложите начинку на обжаренный блин, сверните рулетом.

Готовые блины можно дополнительно обжарить в сливочном масле или запечь в духовке, чтобы они стали еще вкуснее.

Попробуйте также приготовить блинный торт со сгущенкой — получится невероятно нежный десерт!

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