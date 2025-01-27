



Голова Федерації боксу ДНР Армен Саркісян загинув при замаху в ЖК "Алые паруса" - 03.02.2025 10:18

Вибух у ЖК «Алые паруса»: загинув голова Федерації боксу ДНР Армен Саркісян

На північному заході Москви в житловому комплексі «Алые паруса» стався вибух, в результаті якого, за попередньою інформацією, загинув Армен Саркісян, також відомий як Армен Горловський. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Інформація про загибель Саркісяна раніше з'явилася у ряді російських телеграм-каналів. Він очолював «Федерацію боксу ДНР» та був засновником одного з добровольчих батальйонів, які беруть участь у бойових діях в Україні, які в Росії офіційно називають «спеціальною військовою операцією».

За даними РБК, вибуховий пристрій, який спрацював у холі будівлі, був радіокерованим. Джерело видання відзначило, що інцидент має ознаки заздалегідь спланованої акції:

«Очевидно, що вибух було підготовлено заздалегідь. Наразі правоохоронні органи вивчають записи з камер відеоспостереження».

Внаслідок вибуху також постраждали охоронці Саркісяна, повідомляє ТАРС із посиланням на власні джерела. Розслідування продовжується, встановлюються всі обставини події.



Нагадаємоо, рік тому, 15 лютого 2024 року у центрі Москви на вулиці Плющіх сталася стрілянина, яка почалася з дорожньо-транспортної пригоди.

Перестрілка в центрі Москви: конфлікт розпочався із ДТП за участю доньки глави Федерації боксу ДНР. Зіткнулися два автомобілі: в одній із машин перебувала Емілія Саркісян, дочка голови Федерації боксу ДНР Армена Саркісяна, в іншій — боєць ММА із Чечні Расул Очаєв та його друг.

Конфлікт на місці аварії швидко загострився. Емілія зателефонувала своєму батькові, і незабаром на місце прибули озброєні охоронці Армена Саркісяна. Незабаром під'їхали і співробітники ДІБДР, які оперативно затримали учасників перестрілки.

Внаслідок стрілянини постраждали троє людей: двоє охоронців Саркісяна та сам Расул Очаєв, який отримав вогнепальне поранення у стегно. Потерпілому знадобилася термінова операція. Слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Інцидент викликав бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі обурювалися формулюванням кримінальної справи:

«Яке хуліганство? А якби постраждали перехожі? Повне свавілля!»

«Все як у 90-х: кримінальні розбирання на вулицях столиці. Тільки тепер із новими фігурантами».

«Цим все можна: стріляти, бити, грабувати. Звичайних людей за менше садять».

Правозахисник Іван Соболевич прокоментував ситуацію, зазначивши, що Армен Саркісян, за його словами, має кримінальне минуле, пов'язане із Донецькою областю. За інформацією Соболевича, Саркісян відомий під прізвиськом "Горловський" і нібито перебуває у міжнародному розшуку. Він також стверджує, що у ЛНР та ДНР кримінальні авторитети часто обіймають високі посади, і ця ситуація лише посилилася після початку збройного конфлікту на Донбасі.

Соболевич вважає, що подібні інциденти — відображення ширшої проблеми:

«До війни на Донбасі вже був кримінальний хаос, але тепер колишні та чинні авторитети зрослися із владними структурами. Порядні люди їдуть, а кримінал залишається, розповсюджуючи свій вплив і за межами регіону».

Перестрілка у Москві стала ще одним тривожним сигналом про те, як ці зв'язки можуть виявлятися далеко за межами Донбасу.

Вибух у ЖК «Червоні вітрила»: загинув голова Федерації боксу ДНР Армен Саркісян

У Москві в житловому комплексі «Яскраво-червоні вітрила» на північному заході міста стався вибух, внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинув глава Федерації боксу ДНР Армен Саркісян, також відомий як Армен Горловський. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, вибуховий пристрій спрацював у холі одного із корпусів житлового комплексу. Попередня версія слідства вказує на використання радіокерованого вибухового пристрою. Джерело РБК відзначило:

«Зважаючи на характер вибуху, він був ретельно спланований. Наразі правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження, щоб встановити обставини події та можливих підозрюваних».

Внаслідок вибуху також постраждали двоє охоронців, які супроводжували Саркісяна. Вони госпіталізовані з різними травмами, їхній стан оцінюється як тяжкий.

Армен Саркісян був не лише головою Федерації боксу ДНР, а й засновником одного із добровольчих батальйонів, які беруть участь у бойових діях на території України. Його ім'я неодноразово згадувалося у зв'язку з різними гучними інцидентами та конфліктами.



На місці події працюють співробітники Слідчого комітету, ФСБ та МВС. Порушено кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу вибухових пристроїв. Слідство розглядає кілька версій події, включаючи теракт та розбирання на кримінальному ґрунті.

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