



Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян погиб во время покушения в ЖК Алые паруса - 03.02.2025 10:17

Взрыв в ЖК «Алые паруса»: погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян

На северо-западе Москвы в жилом комплексе «Алые паруса» произошёл взрыв, в результате которого, по предварительной информации, погиб Армен Саркисян, также известный как Армен Горловский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о гибели Саркисяна ранее появилась в ряде российских телеграм-каналов. Он возглавлял «Федерацию бокса ДНР» и был основателем одного из добровольческих батальонов, участвующих в боевых действиях в Украине, которые в России официально называют «специальной военной операцией».

По данным СМИ, взрывное устройство, сработавшее в холле здания, было радиоуправляемым. Источник издания отметил, что инцидент носит признаки заранее спланированной акции:

«Очевидно, что взрыв был подготовлен заранее. Сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения».

В результате взрыва также пострадали охранники Саркисяна, сообщает СМИ со ссылкой на собственные источники. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



Напомним, год назад, 15 февраля 2024 года в центре Москвы на улице Плющих произошла стрельба, которая началась с дорожно-транспортного происшествия.

Перестрелка в центре Москвы конфликт начался с ДТП с участием дочери главы Федерации бокса ДНР. Столкнулись два автомобиля: в одной из машин находилась Эмилия Саркисян, дочь главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, в другой — боец ​​ММА из Чечни Расул Очаев и его друг.

Перестрелка в центре Москвы: конфликт начался с ДТП с участием дочери главы Федерации бокса ДНР

В центре Москвы на улице Плющиха произошла перестрелка, которая началась с дорожно-транспортного происшествия. Столкнулись два автомобиля: в одной из машин находилась Эмилия Саркисян, дочь главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, в другой — боец ММА из Чечни Расул Очаев и его друг.

Конфликт на месте аварии быстро обострился. Эмилия позвонила своему отцу, и вскоре на место прибыли вооружённые охранники Армена Саркисяна. Вскоре подъехали и сотрудники ГИБДД, которые оперативно задержали участников перестрелки.

В результате стрельбы пострадали три человека: двое охранников Саркисяна и сам Расул Очаев, получивший огнестрельное ранение в бедро. Пострадавшему потребовалась срочная операция. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи возмущались формулировкой уголовного дела:

«Какое хулиганство? А если бы пострадали прохожие? Полный беспредел!»

«Всё как в 90-х: криминальные разборки на улицах столицы. Только теперь с новыми фигурантами».

«Этим всё можно: стрелять, избивать, грабить. Обычных людей за меньшее сажают».

Правозащитник Иван Соболевич прокомментировал ситуацию, отметив, что Армен Саркисян, по его словам, имеет криминальное прошлое, связанное с Донецкой областью. По информации Соболевича, Саркисян известен под прозвищем "Горловский" и якобы находится в международном розыске. Он также утверждает, что в ЛНР и ДНР криминальные авторитеты часто занимают высокие должности, и эта ситуация лишь усугубилась после начала вооружённого конфликта на Донбассе.

Соболевич считает, что подобные инциденты — отражение более широкой проблемы:

«До войны на Донбассе уже был криминальный хаос, но теперь бывшие и действующие авторитеты срослись с властными структурами. Порядочные люди уезжают, а криминал остаётся, распространяя своё влияние и за пределами региона».

Перестрелка в Москве стала ещё одним тревожным сигналом о том, как эти связи могут проявляться далеко за пределами Донбасса.

Взрыв в ЖК «Алые паруса»: погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян

В Москве в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе города произошёл взрыв, в результате которого, по предварительной информации, погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, также известный как Армен Горловский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, взрывное устройство сработало в холле одного из корпусов жилого комплекса. Предварительная версия следствия указывает на использование радиоуправляемого взрывного устройства. Источник РБК отметил:

«Судя по характеру взрыва, он был тщательно спланирован. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия и возможных подозреваемых».

В результате взрыва также пострадали двое охранников, сопровождавших Саркисяна. Они госпитализированы с различными травмами, их состояние оценивается как тяжёлое.

Армен Саркисян был не только главой Федерации бокса ДНР, но и основателем одного из добровольческих батальонов, участвующих в боевых действиях на территории Украины. Его имя неоднократно упоминалось в связи с различными громкими инцидентами и конфликтами.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота взрывных устройств. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая теракт и разборки на криминальной почве.

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