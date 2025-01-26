



Как приготовить нежный медовик за 30 минут без раскатки коржей: два простых рецепта - 01.02.2025 09:50

Как приготовить нежный медовик за 30 минут без раскатки коржей: два простых рецепта

Медовик — это вкусный и ароматный торт с насыщенным медовым вкусом. Многие считают его приготовление сложным, но есть простые способы, которые сэкономят ваше время и силы. Сегодня мы поделимся двумя быстрыми рецептами медовика, для которых не нужно раскатывать коржи.

Рецепт 1: Быстрый медовик с наливными коржами — готов за 20 минут

Этот вариант идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне.

Ингредиенты:

мёд — 150 г

сахар — 40 г

сливочное масло — 50 г

сметана — 70 г

сода — 0,5 ч. ложки

яйцо — 1 шт.

мука — 150 г

сливки (жирные) — 300 мл

варёная сгущёнка — 3 ст. ложки

Приготовление:

В сковороде растопите мёд с сахаром до появления пузырьков.

Добавьте сливочное масло, размешайте до однородности.

Влейте сметану, всыпьте соду, перемешайте до карамельного оттенка.

Остудите смесь, добавьте яйцо и муку, хорошо перемешайте.

Разделите тесто на две части, вылейте на противень с пергаментом и разровняйте.

Выпекайте до золотистости, затем подровняйте края.

Крем:

Взбейте сливки со сгущёнкой до плотной массы.

Смажьте первый корж кремом, сверните в рулет (не до конца).

Присоедините второй корж, тоже смазанный кремом, и завершите рулет.

Обмажьте торт кремом со всех сторон, обсыпьте крошкой из обрезков.

Дайте пропитаться — и можно подавать.

Рецепт 2: Бисквитный медовик со сметанным кремом — без раскатки

Этот вариант ещё проще, а сметанный крем придаёт особую лёгкость.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло — 300 г

сахар — 180 г

мёд — 4 ст. ложки

сода — 2 ч. ложки

яйца — 4 шт.

мука — 400 г

печенье — 200 г (для украшения)

Для крема:

сметана — 1,5–2 л

сахарная пудра — 200 г

загуститель для сметаны

Приготовление:

Растопите масло с мёдом и сахаром до однородности, добавьте соду и быстро размешайте (масса вспенится — это нормально).

Немного остудите, добавьте яйца по одному.

Порциями всыпьте муку, чтобы тесто стало чуть гуще сметаны.

Выложите тесто на противень с пергаментом, разровняйте и выпекайте при 180°C около 5–8 минут.

Остывшие коржи разрежьте пополам — получится 4 слоя. Обрезки и печенье измельчите в крошку.

Сборка:

Взбейте сметану с пудрой и загустителем до плотной консистенции.

Промажьте коржи кремом, щедро нанося его для хорошей пропитки.

Смажьте торт со всех сторон и обсыпьте крошкой.

Дайте настояться 3–4 часа, чтобы торт стал ещё мягче и нежнее.

Совет:

Для лучшего вкуса оставьте медовик пропитываться на ночь в холодильнике. Так он станет ещё нежнее и насыщеннее. Приятного аппетита!

Медовик — легендарный торт с медовым вкусом

Медовик — это не просто торт, а настоящий символ домашнего уюта и тёплых воспоминаний. Его нежные медовые коржи и лёгкий крем создают идеальное сочетание, которое покоряет сердца с первого кусочка. История медовика уходит корнями в XIX век, когда он был придуман для русской императрицы Елизаветы Алексеевны, которая, несмотря на нелюбовь к мёду, влюбилась в этот десерт с первого взгляда благодаря удачному сочетанию вкусов.

В чём секрет идеального медовика?

Классический медовик готовится из тонких медовых коржей, которые промазываются сметанным или сливочным кремом. Главное — время. Торт должен хорошо пропитаться, чтобы коржи стали мягкими и таяли во рту. Однако не всегда есть желание и возможность тратить несколько часов на его приготовление.

Современные рецепты предлагают упрощённые варианты без раскатки коржей, что позволяет приготовить медовик за 30 минут. Такие рецепты не требуют особых кулинарных навыков, но результат всё равно получается потрясающим.

Рецепт 3: Простой рецепт медовика без раскатки коржей

Ингредиенты:

мёд — 150 г

сахар — 40 г

сливочное масло — 50 г

сметана — 70 г

сода — 0,5 ч. ложки

яйцо — 1 шт.

мука — 150 г

сливки — 300 мл

варёная сгущёнка — 3 ст. ложки

Приготовление:

Растопите мёд с сахаром до лёгкого карамельного оттенка, добавьте масло и сметану, хорошо перемешайте.

Введите соду, остудите смесь, добавьте яйцо и муку, замесите тесто.

Разделите тесто на две части, вылейте на противень и разровняйте. Выпекайте до золотистой корочки.

Для крема взбейте сливки со сгущёнкой до густой массы.

Промажьте коржи кремом, сверните в рулет, обмажьте остатками крема и обсыпьте крошкой из обрезков.

Советы для идеального медовика

Используйте качественный натуральный мёд для насыщенного аромата.

Дайте торту постоять в холодильнике 4–6 часов, чтобы коржи хорошо пропитались.

Для дополнительного вкуса можно добавить орехи или немного корицы в крем.



Медовик — это торт, который объединяет поколения. Он всегда уместен на семейных праздниках и уютных чаепитиях. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту и насладитесь вкусом, проверенным временем.

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