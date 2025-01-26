



Как оформить статус УБД посмертно, после смерти - 31.01.2025 09:29

Вопрос: как получить УБД, если погиб мужчина на войне?

Ответ юриста: Можно ли оформить статус УБД погибшему герою? Есть Порядок предоставления статуса участника боевых действий и льгот для членов семей погибших военнослужащих

1. Присвоение статуса участника боевых действий

Процедура предоставления статуса участника боевых действий определена Порядком предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа – Порядок № 413).

Важно отметить, что согласно Порядку №413 не предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий посмертно. Это обусловлено тем, что этот статус:

Не государственная награда или почетное звание;

Предназначено для предоставления отдельной категории граждан льгот и социальных гарантий, расширяя их права на дополнительные имущественные и неимущественные привилегии.

Согласно части четвертой статьи 25 Гражданского кодекса Украины, правоспособность физического лица прекращается в момент его смерти. Это значит, что после смерти лицо не может реализовать предусмотренные для участников боевых действий права, а эти права не подлежат наследованию. Однако члены семьи погибшего могут приобретать отдельные социальные гарантии, установленные законодательством.

2. Документы, подтверждающие статус ветерана войны

В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 мая 1994 г. № 302 (далее — Положение № 302), документом, подтверждающим статус ветерана войны и предоставляющим право на льготы и компенсации, есть соответствующее удостоверение ветерана войны.

Согласно пунктам 8 и 9 Положения № 302:

Удостоверение оформляется лично ветераном с подписью и фотографией, заверенными печатью выдаваемого органа.

Удостоверения и нагрудные знаки вручаются лично ветерану или по поручению родственникам или другим уполномоченным лицам (с подписью о получении).

Таким образом, умершее лицо не может получить удостоверение участника боевых действий и воспользоваться предусмотренными льготами. Соответственно посмертное предоставление статуса участника боевых действий не предусмотрено действующим законодательством.

3. Льготы для членов семей погибших (умерших или пропавших без вести) военнослужащих

Для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести лиц предусмотрен Порядок предоставления статуса лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2015 года № 740 (далее — Порядок №740).

В соответствии с пунктом 6 Порядка № 740:

Решение о предоставлении статуса лица, на которое распространяется действие Закона, принимается органами труда и социальной защиты населения по месту регистрации заявителя.

Срок рассмотрения документов составляет до месяца с момента их представления.

4. Как оформить статус «Члена семьи погибшего»

Для получения льгот и компенсаций членам семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести военнослужащего необходимо:

Обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации.

Предоставить соответствующий пакет документов для установления статуса члена семьи погибшего.

После получения статуса – пользоваться льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством Украины.

Важно: Члены семей погибших имеют право на отдельные льготы независимо от того, был ли погибший официально признан участником боевых действий при жизни. Обращайтесь в органы социальной защиты для получения подробной консультации и помощи по оформлению документов.

Вопросы ответы, точные ответы на вопросы

Всі новини