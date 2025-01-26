



Домашняя сгущенка ТОП-3 лучших рецепта - 26.01.2025 15:46

Как приготовить сгущенку дома? Рецепт правильной сгещенки.

Карамельная домашняя сгущенка: ТОП-3 лучших рецепта

Магазинная сгущенка – это удобно, но не всегда качественно. Зачем рисковать, если можно приготовить это сладкое лакомство самостоятельно?

Домашняя карамельная сгущенка – это вкус, знакомый многим с детства. Несмотря на огромный выбор современных сладостей, сгущенное молоко остается одним из любимых угощений. Оно идеально дополняет кофе, десерты и выпечку. К тому же домашнее приготовление гарантирует натуральность и отменное качество.



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Рецепт №1: Классическая домашняя сгущенка

Такой вариант сгущенного молока всегда получается густым, ароматным и тягучим.

Ингредиенты:

1 литр молока;

300 грамм сахара;

1 чайная ложка соды;

щепотка ванильного сахара.

Способ приготовления:

Подогрейте молоко, не доводя его до кипения.

Смешайте нагретое молоко с сахаром, содой и ванилью.

Перелейте смесь в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая. Варите до карамельного оттенка и нужной густоты.

Из 1 литра молока получается около 400 грамм сгущенки.

Рецепт №2: Вареная сгущенка

Этот рецепт идеально подойдет тем, кто любит насыщенный карамельный вкус. Вареная сгущенка отличается от обычной более густой текстурой и насыщенным цветом.

Приготовление:

Используйте базовый рецепт приготовления классической сгущенки.

На первом этапе варите смесь на среднем огне около 20 минут, помешивая.

Уменьшите огонь и продолжайте варить, пока смесь не приобретет карамельный оттенок.

После снятия с огня перемешивайте еще 5 минут, чтобы убрать пену и сделать массу более плотной.

Остывшую сгущенку охладите до комнатной температуры, а затем поместите в холодильник.



Рецепт №3: Сгущенка в мультиварке

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет сэкономить время и усилия.

Ингредиенты:

400 грамм молока;

500 грамм сахарной пудры;

40 грамм сливочного масла.

Процесс приготовления:

Влейте молоко в чашу мультиварки.

Добавьте сахарную пудру и перемешайте до растворения.

Добавьте размягченное сливочное масло.

Установите режим «Суп» на 10 минут, не забывая помешивать смесь.

После завершения программы выберите режим «Тушение» и готовьте еще 20 минут.

Готовую сгущенку остудите, переложите в стеклянную банку и отправьте в холодильник на 8 часов.

Почему стоит готовить сгущенку дома?

Домашняя сгущенка не только вкуснее и полезнее, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами. Вы можете добавлять корицу, какао или ваниль, создавая уникальные вкусы. К тому же домашнее лакомство станет отличным подарком для близких или прекрасным дополнением к утреннему кофе.

Готовьте с любовью, и каждая ложка домашней сгущенки будет дарить тепло и радость!

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