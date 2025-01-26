Домашняя сгущенка ТОП-3 лучших рецепта

- 26.01.2025 15:46

Как приготовить сгущенку дома? Рецепт правильной сгещенки.

Карамельная домашняя сгущенка: ТОП-3 лучших рецепта

Магазинная сгущенка – это удобно, но не всегда качественно. Зачем рисковать, если можно приготовить это сладкое лакомство самостоятельно?

Домашняя карамельная сгущенка – это вкус, знакомый многим с детства. Несмотря на огромный выбор современных сладостей, сгущенное молоко остается одним из любимых угощений. Оно идеально дополняет кофе, десерты и выпечку. К тому же домашнее приготовление гарантирует натуральность и отменное качество.

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Рецепт №1: Классическая домашняя сгущенка
Такой вариант сгущенного молока всегда получается густым, ароматным и тягучим.

Ингредиенты:

1 литр молока;
300 грамм сахара;
1 чайная ложка соды;
щепотка ванильного сахара.
Способ приготовления:

Подогрейте молоко, не доводя его до кипения.
Смешайте нагретое молоко с сахаром, содой и ванилью.
Перелейте смесь в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая. Варите до карамельного оттенка и нужной густоты.
Из 1 литра молока получается около 400 грамм сгущенки.

Рецепт №2: Вареная сгущенка
Этот рецепт идеально подойдет тем, кто любит насыщенный карамельный вкус. Вареная сгущенка отличается от обычной более густой текстурой и насыщенным цветом.

Приготовление:

Используйте базовый рецепт приготовления классической сгущенки.
На первом этапе варите смесь на среднем огне около 20 минут, помешивая.
Уменьшите огонь и продолжайте варить, пока смесь не приобретет карамельный оттенок.
После снятия с огня перемешивайте еще 5 минут, чтобы убрать пену и сделать массу более плотной.
Остывшую сгущенку охладите до комнатной температуры, а затем поместите в холодильник.


Рецепт №3: Сгущенка в мультиварке
Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет сэкономить время и усилия.

Ингредиенты:

400 грамм молока;
500 грамм сахарной пудры;
40 грамм сливочного масла.
Процесс приготовления:

Влейте молоко в чашу мультиварки.
Добавьте сахарную пудру и перемешайте до растворения.
Добавьте размягченное сливочное масло.
Установите режим «Суп» на 10 минут, не забывая помешивать смесь.
После завершения программы выберите режим «Тушение» и готовьте еще 20 минут.
Готовую сгущенку остудите, переложите в стеклянную банку и отправьте в холодильник на 8 часов.
Почему стоит готовить сгущенку дома?
Домашняя сгущенка не только вкуснее и полезнее, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами. Вы можете добавлять корицу, какао или ваниль, создавая уникальные вкусы. К тому же домашнее лакомство станет отличным подарком для близких или прекрасным дополнением к утреннему кофе.

Готовьте с любовью, и каждая ложка домашней сгущенки будет дарить тепло и радость!

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