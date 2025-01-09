



Вакцина от рака: что известно. Свежие новости - 09.01.2025 13:59

Российские разработки вакцин против рака: какие достижения и перспективы

Рак остаётся одной из ведущих причин смертности во всём мире, и учёные непрерывно ищут эффективные методы его лечения. В последние годы в России были достигнуты значительные успехи в разработке противораковых вакцин, направленных на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками.

Принципы действия противораковых вакцин

В отличие от профилактических вакцин, предназначенных для предотвращения заболеваний, терапевтические вакцины от рака направлены на лечение уже существующих опухолей. Их цель — стимулировать иммунную систему пациента к распознаванию и уничтожению раковых клеток. Такой подход относится к иммунотерапии, которая становится всё более перспективным направлением в онкологии.

Персонализированная мРНК-вакцина

Одна из перспективных российских разработок — персонализированная мРНК-вакцина, созданная совместными усилиями специалистов Центра им. Н.Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Эта вакцина разрабатывается индивидуально для каждого пациента на основе генетического анализа его опухоли.

Процесс создания такой вакцины включает:

Генетический анализ опухоли: определение мутаций и специфических белков (неоантигенов), характерных для раковых клеток пациента.

Синтез мРНК: создание матричной РНК, кодирующей выявленные неоантигены.

Введение вакцины: после введения мРНК в организм пациента его клетки начинают производить специфические белки, которые активируют иммунную систему для распознавания и уничтожения раковых клеток.

По данным разработчиков, доклинические испытания на животных показали обнадеживающие результаты. Планируется, что с 2025 года эта вакцина будет применяться для лечения пациентов с меланомой — агрессивной формой рака кожи, которая хорошо поддается иммунотерапии. Однако эффективность и безопасность вакцины у людей будут окончательно определены только после проведения клинических испытаний.

Вакцина «ЭнтероМикс» на основе онколитических вирусов

Другая значимая разработка — вакцина «ЭнтероМикс», созданная учеными из ФГБУ «НМИЦ радиологии» и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта. Основой её действия служат онколитические вирусы, которые избирательно инфицируют и уничтожают опухолевые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

Механизм действия вакцины «ЭнтероМикс» следующий:

Инфекция опухолевых клеток: онколитические вирусы проникают в раковые клетки и размножаются внутри них.

Лизис клеток: накопление вирусных частиц приводит к разрушению опухолевых клеток.

Активация иммунной системы: при разрушении раковых клеток высвобождаются антигены, которые дополнительно стимулируют иммунную систему на борьбу с опухолью.

Доклинические испытания этой вакцины также показали положительные результаты на животных моделях. С декабря 2024 года планируется начать первую фазу клинических испытаний с участием пациентов, у которых исчерпаны стандартные методы лечения. Это важный шаг к оценке эффективности и безопасности вакцины у людей.

Перспективы и вызовы

Несмотря на обнадеживающие результаты доклинических исследований, следует учитывать, что эффективность вакцин, показанная на животных моделях, не всегда подтверждается у людей из-за различий в физиологии и иммунной системе. Поэтому проведение клинических испытаний является критически важным этапом для оценки реальной эффективности и безопасности новых вакцин.

Кроме того, разработка персонализированных вакцин требует значительных ресурсов и времени, поскольку каждая вакцина создается индивидуально для конкретного пациента. Это может ограничивать их широкое применение и повышать стоимость лечения.

Заключение

Российские разработки противораковых вакцин представляют собой значимый прогресс в области онкологии и иммунотерапии. Персонализированные подходы, такие как мРНК-вакцины и вакцины на основе онколитических вирусов, открывают новые возможности для лечения различных форм рака. Однако до их широкого применения необходимо провести обширные клинические исследования, чтобы подтвердить их эффективность и безопасность у пациентов. В случае успеха эти вакцины могут стать важным дополнением к существующим методам лечения онкологических заболеваний, повышая шансы на выздоровление и улучшение качества жизни пациентов.

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