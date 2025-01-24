



Онлайн-медіа в Україні будуть видаляти негативні коментарі про владу - 27.01.2025 12:48

В Україні було ухвалено законопроєкт, що передбачає нові вимоги до онлайн-медіа. Верховна Рада 14 січня підтримала ініціативу голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. Документ спрямований на регулювання відповідальності за публікацію коментарів, що містять недостовірну чи заборонену інформацію, у тому числі негативного характеру щодо влади.

Згідно зі змінами до статті 117 Закону «Про медіа», онлайн-ресурси звільняються від відповідальності за подібні коментарі за умови, що вони видаляють їх протягом трьох робочих днів після отримання відповідної скарги, припису Національної ради або судового рішення про відкриття провадження. Ця норма поширюється на розділи для коментування чи публікації матеріалів користувачами.

Оновлення до частини 4 статті 117 зобов’язує медіа оперативно реагувати на претензії, пов’язані з поширенням недостовірної чи забороненої інформації. У судових рішеннях часто наголошується, що публікація негативної інформації про публічних осіб без доказів може вважатися порушенням. Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи справу №905/902/20, підтвердила, що негативна інформація вважається недостовірною, якщо її автор не надасть достатніх доказів правдивості.

Як зазначено у рішенні, інформація про порушення законодавства, моральних норм чи неетичну поведінку, яка зачіпає честь, гідність чи репутацію позивача, може стати предметом судових позовів. Відповідно, медіа мають видаляти коментарі, де є звинувачення у корупції чи інших негативних характеристиках публічних осіб, якщо отримано припис або скаргу.

Законопроєкт також передбачає, що медіа не нестимуть відповідальності за відтворення заяв посадовців у форматі переказу, за умови відсутності викривлення суті. Раніше журналісти не могли уникнути відповідальності, якщо матеріал не був поданий дослівно.

Ще однією важливою зміною є розширення вимог до журналістів, які співпрацюють із медіа за цивільно-правовими договорами. Тепер такі фахівці несуть відповідальність за поширення недостовірної інформації на тих самих умовах, що й працівники медіа.

Журналісти та суб’єкти у сфері медіа несуть відповідальність за інформацію, якщо вона:

не є дослівним чи без викривлення суті переказом матеріалів, опублікованих іншими медіа, включно з іноземними, із посиланням на джерело;

не отримана у відповідь на запити до державних органів або з офіційних повідомлень;

не є переказом публічних виступів чи заяв державних службовців, депутатів, кандидатів на виборні посади;

поширювалася без попереднього запису, але медіа не вжило заходів для припинення порушення.

Нові правила викликали обговорення серед медіаспільноти, оскільки тепер відповідальність за контент, створений користувачами, значно посилюється. Ухвалення цього закону може стати черговим викликом для свободи слова в Україні, особливо у випадках, коли критика влади подається як недостовірна інформація.

Платинова Буковина, Чернівці

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