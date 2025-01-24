



На Буковині слідчі поліції розслідують обставини та причини аварії, в якій загинув пішохід - 24.01.2025 12:14

Ввечері, 24 січня, в місті Кіцмань трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. У результаті наїзду мікроавтобуса 50-річний буковинець отримав численні травми та помер під час надання йому медичної допомоги. Наразі за цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про автопригоду в Кіцмані, одразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького райуправління поліції та співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 75-річний житель села Ошихліби, керуючи автомобілем «Renault Trafic», допустив наїзд на 50-річного жителя села Мигове, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідного переходу.

У результаті ДТП пішохід отримав численні тілесні ушкодження та помер під час надання йому невідкладної медичної допомоги в місцевій лікарні. Тіло буковинця поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина Чернівці

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