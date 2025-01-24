



Почти 80% французов не поддерживают деятельность Макрона на посту президента - 28.01.2025 10:48

79% граждан Франции выразили неудовлетворение деятельностью президента Эмманюэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP), проведенного по заказу издания Le Journal du Dimanche.

Согласно этим данным, лишь 21% респондентов одобряют политику главы государства. Особенно заметное снижение уровня поддержки наблюдается среди пенсионеров — одной из ключевых групп избирателей, которые активно голосовали за Макрона в 2022 году.

Вместе с тем, популярность премьер-министра Франции Франсуа Байру остается более стабильной: его работу положительно оценивают 34% участников опроса. В публикации отмечается, что рейтинг Байру значительно устойчивее по сравнению с его предшественником Мишелем Барнье, который потерял доверие граждан уже в первые месяцы работы в должности.

Опрос был проведен с 15 по 23 января 2025 года и охватил 2 001 человека старше 18 лет.

Это снижение популярности Макрона эксперты связывают с рядом непопулярных решений и реформ, которые вызвали недовольство среди различных социальных групп. Аналитики подчеркивают, что данные опроса отражают значительное напряжение в обществе и необходимость пересмотра президентом своих подходов к управлению.



Почти 80% французов не поддерживают деятельность Макрона на посту президента

79% граждан Франции выразили неудовлетворение деятельностью президента Эмманюэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP), проведенного по заказу издания Le Journal du Dimanche.

Согласно этим данным, лишь 21% респондентов одобряют политику главы государства. Особенно заметное снижение уровня поддержки наблюдается среди пенсионеров — одной из ключевых групп избирателей, которые активно голосовали за Макрона в 2022 году.

Причины падения рейтинга

Политологи связывают снижение популярности Макрона с рядом факторов. Прежде всего, это вызвано экономическими трудностями, с которыми столкнулась Франция в последние годы. Рост цен на основные товары и услуги, а также повышение налоговой нагрузки вызвали массовое недовольство. Кроме того, реформы, затронувшие пенсионную систему и рынок труда, оказались спорными и привели к масштабным протестам в различных регионах страны.

Вопросы социальной справедливости также оказались в центре внимания. Множество французов считают, что правительство недостаточно эффективно реагирует на проблемы неравенства, роста бедности и социальной изоляции. В частности, студенты, пенсионеры и представители низшего среднего класса выражают глубокое разочарование политикой Макрона.

Сравнение с премьер-министром

Вместе с тем, популярность премьер-министра Франсуа Байру остается более стабильной: его работу положительно оценивают 34% участников опроса. В публикации отмечается, что рейтинг Байру значительно устойчивее по сравнению с его предшественником Мишелем Барнье, который потерял доверие граждан уже в первые месяцы работы в должности. Байру, несмотря на экономические и социальные вызовы, смог укрепить свой имидж за счет более взвешенной и прозрачной политики.

Масштабные протесты и политический кризис

Ситуация осложняется масштабными акциями протеста, которые охватили Париж и другие крупные города. Граждане выражают свое недовольство не только внутренней политикой, но и подходом президента к внешнеполитическим вопросам. Франция столкнулась с критикой за ослабление роли на международной арене, что также негативно сказалось на общественном мнении.

Выводы и перспективы

Эксперты отмечают, что столь значительное падение уровня доверия может стать сигналом для Елисейского дворца о необходимости пересмотра текущей стратегии управления. Политический кризис требует решительных мер по восстановлению доверия граждан, в том числе пересмотра спорных реформ и поиска компромиссов в диалоге с обществом.

Опрос, проведенный IFOP с 15 по 23 января 2025 года, включал 2 001 человека старше 18 лет. Его результаты подчеркивают, что президенту Макрону предстоит сложная задача по укреплению общественного доверия и снижению социального напряжения в стране.

Платиновая Буковина, Черновцы

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