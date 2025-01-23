



Північна Корея успішно випробувала стратегічну крилату ракету - 23.01.2025 11:32

Важливою новиною сьогоднішнього дня стало повідомлення, що Північна Корея провела успішні випробування стратегічної крилатої ракети. За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), запуск було здійснено з метою перевірки технічних характеристик та бойових можливостей нової ракети.

Випробування пройшли під особистим керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ін. Ракета успішно вразила задану мету в Японському морі, подолавши відстань близько 1500 кілометрів. ЦТАК зазначає, що нова крилата ракета здатна нести ядерний заряд, що значно підвищує оборонний потенціал країни.

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість у зв'язку з черговими ракетними випробуваннями Північної Кореї. Представники США, Японії та Південної Кореї засудили дії Пхеньяна, наголосивши, що вони порушують резолюції Ради Безпеки ООН та загрожують стабільності в регіоні.

У відповідь на критику офіційний представник Міністерства закордонних справ КНДР заявив, що країна має суверенне право на зміцнення своєї обороноздатності за умов ворожої політики з боку США та їхніх союзників. Він підкреслив, що ракетні випробування спрямовані виключно на захист національних інтересів і не загрожують сусіднім державам.

Експерти зазначають, що успішні випробування стратегічної крилатої ракети свідчать про значний прогрес Північної Кореї у галузі ракетних технологій. Це викликає серйозні побоювання міжнародної спільноти, оскільки подібні розробки можуть дестабілізувати обстановку в регіоні та призвести до нових перегонів озброєнь.

У зв'язку з останніми подіями Рада безпеки ООН планує провести екстрене засідання для обговорення ситуації на Корейському півострові. Очікується, що буде вжито додаткових заходів щодо стримування ракетної програми КНДР та посилення санкційного тиску на Пхеньян.

Тим часом, аналітики наголошують на необхідності відновлення дипломатичних зусиль для вирішення північнокорейської ядерної проблеми. Вони закликають усі зацікавлені сторони до діалогу та пошуку мирних шляхів урегулювання конфлікту, зазначаючи, що подальша ескалація напруженості може призвести до непередбачуваних наслідків для всього регіону.

Таким чином, успішні випробування стратегічної крилатої ракети Північною Кореєю стали важливою подією на міжнародній арені, наголосивши на необхідності скоординованих дій світової спільноти для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

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