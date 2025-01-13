Что такое серпентарий

- 13.01.2025 14:09

Серпентарий — это специализированное место для содержания, разведения и изучения змей. Обычно серпентарии создаются в зоопарках, научных институтах или специализированных центрах. Они могут быть как открытыми, так и закрытыми и представляют собой террариумы, в которых поддерживаются условия, максимально приближенные к естественной среде обитания змей.

Основные цели серпентария:
 Научные исследования: изучение поведения, физиологии и экологии змей.
Извлечение яда: сбор змеиного яда для производства лекарств, в частности антидотов и препаратов для медицины.
Разведение: сохранение редких и исчезающих видов.
Образовательная деятельность: проведение экскурсий и мероприятий для повышения осведомлённости о змеях и их значении в экосистеме.
В переносном смысле слово "серпентарий" иногда используют для обозначения места или группы людей, где царит интрига, зависть и напряжённые отношения, ассоциируя это с "гнездом змей".

Платинова Буковина


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