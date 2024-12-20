



Чи потрібно сплачувати ЄСВ та ЄП під час воєнного стану? - 03.01.2025 20:10

Чи необхідно сплачувати ЄСВ та ЄП під час воєнного стану?

З 1 березня 2022 року була введена пільга, яка дозволяла фізичним особам-підприємцям (ФОП) не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) «за себе» протягом дії воєнного стану та 12 місяців після його завершення. Однак слід враховувати, що за місяці без сплати ЄСВ страховий стаж не нараховується.

Якщо ФОП вирішив скористатися цією пільгою та не сплачував ЄСВ, це потрібно зафіксувати у Додатку 1 до річної декларації з єдиного податку. У графах 2 та 4 потрібно зазначити «0», а у графі 3 залишити «22%». Якщо у підприємця є наймані працівники, за них внески сплачуються на загальних умовах.

Звертаємо увагу, що пільга зі сплати ЄСВ «за себе» більше не діє (згідно з пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік»).

Отже, пільга діяла з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2024 року. З початку 2025 року ФОП знову зобов’язані сплачувати ЄСВ у звичайному режимі.

Я перебуваю на окупованій території. Чи маю я сплачувати ЄП та подавати звітність?

ФОП першої та другої групи, зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані, можуть не сплачувати єдиний податок за період із першого числа місяця, коли почалися бойові дії чи територія була окупована, до останнього числа місяця, коли бойові дії завершилися або територія була звільнена. У цей період також не потрібно подавати податкову декларацію.

Ця норма діє з 1 серпня 2023 року.

Проте ФОП третьої групи це не стосується: якщо є дохід, необхідно сплачувати податки та подавати звітність.

Я демобілізувався зі ЗСУ. Чи потрібно подавати звітність за час служби?

ФОП звільняються від обов’язку сплачувати податки, нараховувати ЄСВ та подавати звіти на період військової служби. Для цього потрібно подати заяву до податкової служби за місцем реєстрації, а також додати копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує період мобілізації.

Документи необхідно надати протягом 10 днів після демобілізації, завершення лікування або реабілітації. Це правило діє для всіх груп ФОП, незалежно від наявності найманих працівників.

Втім, після завершення військової служби необхідно подати звітність за відповідні періоди. Штрафи за її несвоєчасну подачу не застосовуються.

Платинова Буковина Чернівці

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