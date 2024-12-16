



У Чернівецькій області жоден медзаклад не прийняв на роботу колишніх керівників МСЕК - 23.12.2024 13:02

З 1 січня 2025 року в Україні припиняють функціонування всі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). У Чернівецькій області жоден з керівників цих комісій не працевлаштований у місцеві медичні установи, хоча їм були запропоновані вакансії.

Про це повідомила Наталія Свестун, керівниця департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА, під час пресконференції.

"Через ліквідацію МСЕК ми надали перелік доступних вакансій, щоб запропонувати лікарям місця роботи в інших закладах області. Проте, відповідно до наданих даних, жоден медзаклад не прийняв на роботу колишніх керівників комісій", – зазначила Свестун.

Наразі невідомо, чи подавали ці фахівці свої кандидатури на запропоновані посади.

У Чернівецькій області жоден медзаклад не прийняв на роботу колишніх керівників МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні припиняють функціонування всі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). У Чернівецькій області жоден з керівників цих комісій не працевлаштований у місцеві медичні установи, хоча їм були запропоновані вакансії.

Про це повідомила Наталія Свестун, керівниця департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА, під час пресконференції.

"Через ліквідацію МСЕК ми надали перелік доступних вакансій, щоб запропонувати лікарям місця роботи в інших закладах області. Проте, відповідно до наданих даних, жоден медзаклад не прийняв на роботу колишніх керівників комісій", – зазначила Свестун.

За її словами, ліквідація МСЕК є частиною масштабної реформи, спрямованої на модернізацію системи медичної експертизи та надання послуг людям із обмеженими можливостями. Основна мета цих змін – створити прозору, ефективну і зрозумілу систему оцінки інвалідності, яка виключає корупційні ризики та суб'єктивні рішення.

МСЕК упродовж багатьох років була важливим елементом системи охорони здоров’я, але водночас її діяльність неодноразово піддавалася критиці. Чимало пацієнтів скаржилися на складність проходження комісій, бюрократичні перепони, а також на необхідність звертатися до неформальних каналів для вирішення своїх питань.

Ліквідація цих комісій передбачає передачу їхніх функцій новоствореним структурам, які працюватимуть за європейськими стандартами. Однак питання про працевлаштування працівників МСЕК, які раніше займали керівні посади, залишається відкритим.

Наразі немає чіткої інформації, чи подавали свої кандидатури колишні керівники МСЕК на запропоновані вакансії. Можливо, частина з них вирішила завершити свою професійну діяльність у цій сфері або розглядає альтернативні варіанти працевлаштування за межами державних закладів охорони здоров'я.

"Ми створили всі необхідні умови для того, щоб лікарі, які працювали в системі МСЕК, могли продовжити свою кар’єру. Але ми не можемо примушувати заклади приймати їх на роботу, якщо керівники установ вважають це недоцільним", – додала Свестун.

Експерти зазначають, що реформа системи медичної експертизи потребує часу, а також додаткових заходів для забезпечення соціального захисту працівників, які втратили роботу через ліквідацію МСЕК. Адже важливо не лише змінити структуру, але й забезпечити плавний перехід для всіх учасників процесу.

Також варто зазначити, що громадськість активно стежить за цією реформою. Організації, які представляють інтереси людей з інвалідністю, висловлюють сподівання, що нові підходи сприятимуть більш справедливому та доступному процесу визначення інвалідності.

У свою чергу, лікарі, які працювали в МСЕК, наголошують на важливості збереження їхнього досвіду. Вони переконані, що їхні знання можуть бути корисними в новій системі, і сподіваються, що для них знайдуться місця в реформованій структурі.

Попри всі виклики, ліквідація МСЕК відкриває нові можливості для модернізації медичної системи України. Важливо, щоб реформа відбувалася з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників.

Платинова Буковина, Чернівці

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