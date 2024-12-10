Як працюватимемо та відпочиватимемо у січні?

- 20.12.2024 22:29
Як працюватимемо та відпочиватимемо у січні?

1 січня, що припадає цього року на середу, зазвичай є вихідним днем з нагоди Нового року. Однак через воєнний стан, що триває в Україні, офіційні святкові та неробочі дні наразі скасовані.

Як це працює?
Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю (КЗпП), робота в такі дні, як Новий рік, зазвичай не проводиться. Проте під час дії воєнного стану (продовженого до 8 лютого 2025 року) положення статей 71-73 КЗпП, що регулюють святкові та неробочі дні, не застосовуються.

Що це означає на практиці?
Рішення щодо графіку роботи та часу відпочинку тепер приймає роботодавець. Він може:

залишити 1 січня неробочим днем,
або залучити працівників до роботи, якщо в цьому є потреба.
Що змінюється для працівників?
Тривалість робочого тижня.
Згідно зі ст. 6 Закону №2136, максимальна тривалість робочого тижня під час воєнного стану збільшена з 40 до 60 годин. Тому святкові дні можуть бути враховані у норму робочого часу й оплачуватись у звичайному розмірі, якщо роботодавець не вирішить оголосити їх вихідними.

Відпустки та оплата праці.
Скасування святкових днів впливає на:

  • нарахування відпускних,
  • обчислення стажу для права на відпустку,
  • розрахунок середньої заробітної плати.

Детальніше про це ви можете дізнатися в наших попередніх матеріалах.
Як працюватиме банківська система?
З 27 по 30 грудня 2024 року банки та Казначейство функціонуватимуть у звичайному режимі.
З 31 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року міжбанківські платежі не здійснюватимуться.
З 2 січня 2025 року банківська система відновить роботу у звичайному режимі.
Зміни до календаря свят
Зверніть увагу, що з 30 липня 2023 року набув чинності Закон №3258-IX, яким внесено зміни до ст. 73 КЗпП. Тепер єдине офіційне Різдво в Україні відзначається 25 грудня, тоді як 7 січня виключено з переліку вихідних днів.

Таким чином, у січні 2025 року робочі дні й графік відпочинку залежатимуть від рішень роботодавців, а святкові традиції поступово адаптуються до нових реалій.

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