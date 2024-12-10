



Святкувати чи не святкувати? Три ключові питання про свята під час війни - 19.12.2024 11:12

Чи маємо ми моральне право радіти святам? Чи доречно святкувати в умовах війни? І як це зробити, не завдаючи болю іншим? Українці вже третій рік поспіль задаються цими непростими питаннями напередодні Різдва. Разом із психологинею Центру ментального відновлення «Незламна» від «Фонду Маша» Іриною Басістою ми спробували знайти відповіді.

Чи варто святкувати?

Життя під час війни змінило все – навіть наше ставлення до свят. Питання про право на радість стало болючим і складним. Але Ірина Басіста впевнена:

«Свята – це не просто традиція, це спосіб знайти опору в складні часи. Вони допомагають зберегти тепло родинних зв’язків, нашу ідентичність та психологічне здоров’я. Росіяни хочуть позбавити нас цього, але саме тому ми маємо святкувати, навіть у скромному форматі».

Чому святкування важливе?

Свята у вузькому родинному колі можуть стати джерелом тепла та підтримки. Ось кілька причин, чому це корисно:

Збереження традицій

Спільні ритуали об’єднують родини й нагадують про нашу ідентичність. Це важливий крок до згуртованості нації.

Психологічна підтримка

Свята дають надію, що попереду нас чекають кращі часи. Як зазначає Ірина:

«Я тренуюся святкувати зараз, щоб у мирний час робити це ще яскравіше».

Емоційна рівновага

У стресових умовах війни позитивні емоції необхідні для підтримки психічного здоров’я. Вони допомагають нам не лише виживати, а й жити.

Як святкувати з повагою до інших?

Свята можуть бути болючими для багатьох, нагадуючи про втрати чи життя «до». Якщо ви вирішили святкувати, робіть це екологічно та з турботою:

Тихі сімейні вечори зі стравами за традиційними рецептами.

Допомога іншим: волонтерство, підтримка військових чи літніх людей.

Атмосфера затишку вдома: свічки, запах хвої чи цитрусових.

Вечори з історіями, фільмами чи спогадами.

Дії, які приносять радість і відновлюють сили.

Висновок

Рішення про святкування – це особистий вибір. Для когось це стане болючим нагадуванням, а для іншого – джерелом підтримки й натхнення. Найкраще, що ви можете зробити, – це слухати своє серце. Ви заслуговуєте на щастя, навіть у найскладніші часи.

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