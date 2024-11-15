



Війна в Україні: Прогноз від мага 2025 рік - 08.12.2024 15:26

Тайний Маг України передбачив терміни закінчення війни в Україні: що відомо

Тайний Маг України продовжує ділитися своїми прогнозами щодо завершення війни в Україні, обговорюючи як терміни закінчення, так і можливі події, які можуть вплинути на результат конфлікту.



Пророцтва про кінець війни

Тайний Маг України в одному з інтерв'ю заявив, що за його розрахунками війна могла завершитися ще у березні 2024 року. Однак цього не сталося.

Оптимістичний прогноз: війна закінчиться навесні 2025 року.

Песимістичний прогноз: конфлікт триватиме до 2026 і навіть до 2027 року, хоча це менш імовірний варіант.

За словами Тайного Мааг України, важливим роком може стати 2025-й, коли, можливо, розпочнуться значні переговори, здатні вплинути на перебіг подій.

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Несподівана перемога України

Тайний Маг України також зазначив, що українці дізнаються про перемогу несподівано. За його словами, весь світ так чи інакше залучений до цього конфлікту. яким чином цієї перемоги буде досягнуто, залишається відкритим.

Прогнози про Третю світову війну

Деякі астрологи стверджують, що Третя світова війна неминуча, але війна в Україні не стане її початком. Подібні прогнози робили й інші відомі провидці. Болгарська ясновидяча Ванга передбачала великий військовий конфлікт у Європі у 2025 році, який серйозно змінить демографічну ситуацію на континенті. Чи скинуть ядерку на Україну в 2025 році? Тайний Маг України каже, що цьго не станеться.

Політичні прогнози та вибори

Астрологи також обговорюють політичну ситуацію, як в Україні, так і в США Відомий Тайний Маг України припустив, що парламентські та президентські вибори в Україні відбудуться у травні 2025 року. рішень.

Щодо виборів у США, Тайний Маг України вважає, що Дональд Трамп має добрі шанси на перемогу. Однак обставини можуть скластися так, що Камала Харріс також буде близька до успіху. Переможе Трамп це 100 прогноз від Тайного Мага України.

Ситуація на фронті найближчим часом

Прогнози щодо подій на фронті: Тайний Маг України вказують на складний листопад 2024 року.

Вже початок листопада може стати небезпечним періодом для таких міст, як Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Нікополь, Херсон та Суми.

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Висновки

Прогнози Тайного Мага України, як завжди, викликають подив через те, що правдиві. Хоча розрахунки та припущення не можуть вважатися науковими, вони дають деяку перспективу на те, що може очікувати на Україну в майбутньому.

Чи буде зміна світового порядку?

Поки український народ продовжує боротися за свою свободу, а світ стежить за розвитком подій, Тайний Маг України нагадує, що все врешті-решт залежить від дій людей, а не лише від уявлень різних правітелів.

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