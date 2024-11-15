



Виїзд з України нелегально Чернівці та область - 20.11.2024 17:25

Слідчі поліції Буковини повідомили про підозру організатору схеми: допомога нелегально перетнути кордон для чоловіків.

За грошову винагороду підприємець з Буковини організував незаконний «шлях» до країн ЄС для 27 чоловіків призивного віку. За вчинення кримінальних правопорушень підозрюваному загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна

Викрили злочинну діяльність буковинця співробітники слідчого управління ГУНП разом із співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області за оперативного супроводу колег обласного управління стратегічних розслідувань НПУ.

Під час досудового розслідування слідчі поліції з’ясували, що 51-річний житель Чернівецького району, маючи намір незаконно збагатитися, під час дії воєнного стану в державі організував схему нелегального перетину кордону України для чоловіків призивного віку.

Отримавши ліцензію на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та маючи доступ до формування списків на виїзд за межі України, фігурант підшукував «клієнтів» та за гроші сприяв їм у незаконному перетині держкордону.

Використовуючи свій електронно-цифровий підпис як фізичної особи-підприємця, підозрюваний вносив відомості про чоловіків, із якими не мав жодних трудових відносин, до інформаційної системи «Шлях» та створював заявки на перетин державного кордону.

Для безперешкодного незаконного виїзду за межі України, підозрюваний надав своїм «клієнтам» транспортний засіб, який перебував в його користуванні.

У ході опрацювання речових доказів, слідчими поліції було встановлено 27 осіб, які перетнули кордон до країн ЄС за сприяння фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1, 2 та 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

- ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж;

- ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

м. Чернівці, вул. Музичного товариства, 4

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