



За понад два з половиною роки війни в Україні вдалося відновити більше ніж 900 об’єктів медзакладів - 07.11.2024 17:56

За понад два з половиною роки від початку повномасштабної війни в Україні було відновлено понад 900 об’єктів медичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії росії.

Минуло більше тисячі днів від дня, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. За цей час окупанти систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру України, включаючи медичні заклади. Незважаючи на це, Міністерство охорони здоров’я України спільно з міжнародними партнерами продовжує активно працювати над відновленням медичних установ, забезпечуючи доступ пацієнтів до необхідної медичної допомоги, а лікарів — умовами для роботи.

Станом на кінець листопада 2024 року у різних регіонах України повністю відновлено 565 медичних закладів, ще 370 об’єктів частково відремонтовано. Йдеться про лікарні, що зазнали ушкоджень різного ступеня — від вибитих вікон і пошкоджених дахів до зруйнованих фасадів. Найбільше відновлених закладів знаходиться у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Незважаючи на постійні удари росії, Україна продовжує відновлювати медичну інфраструктуру, протистоячи викликам війни. Роботи з реконструкції тривають і далі.

Російська армія щодня завдає ударів по лікарнях, амбулаторіях, пологових будинках та інших медичних установах, тероризуючи мирних жителів та створюючи додаткове навантаження на систему охорони здоров’я. Окупанти навмисно руйнують медичні заклади, намагаючись послабити українське суспільство, але Україна продовжує триматися та відновлювати пошкоджене.

Платинова Буковина Чернівці

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