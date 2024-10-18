За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми- 31.10.2024 11:40
На Буковині до двох років позбавлення волі засудили іванофранківчан, які допомагали чоловікам призивного віку незаконно перетинати кордон
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох жителів сусідньої області визнано винними у незаконному переправленні трьох чоловіків до Республіки Румунія. Фігурантам призначено покарання у вигляді двох років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо: протиправну діяльність чоловіків 18-ти і 19 років правоохоронці задокументували у серпні цього року в межах с. Тарасівці. Фігуранти за гроші сприяли у незаконному переправленні чоловіків призивного віку до сусідньої держави. За попередніми домовленостями, свої «послуги» оцінювали від 7 до 9 тисяч доларів США за переправлення однієї особи поза межами пункту пропуску.
Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини фігурантів та у вересні цього року під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження для розгляду до суду.
Чоловіки визнали у суді свою вину та підтвердили, що отримали передоплату за свої «послуги».
Новоселицький районний суд врахував думки усіх учасників судового розгляду та визнав винними іванофранківчан у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та призначив два роки ув’язнення з конфіскацією майна.
Вирок суду вступив у законну дію та може бути оскаржений в апеляційному суді протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
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