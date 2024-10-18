За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми

- 31.10.2024 11:40
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми

 На Буковині до двох років позбавлення волі засудили іванофранківчан, які допомагали чоловікам призивного віку незаконно перетинати кордон

Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох жителів сусідньої області визнано винними у незаконному переправленні трьох чоловіків до Республіки Румунія. Фігурантам призначено покарання у вигляді двох років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: протиправну діяльність чоловіків 18-ти і 19 років правоохоронці задокументували у серпні цього року в межах с. Тарасівці. Фігуранти за гроші сприяли у незаконному переправленні чоловіків призивного віку до сусідньої держави. За попередніми домовленостями, свої «послуги» оцінювали від 7 до 9 тисяч доларів США за переправлення однієї особи поза межами пункту пропуску.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини фігурантів та у вересні цього року під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження для розгляду до суду.

Чоловіки визнали у суді свою вину та підтвердили, що отримали передоплату за свої «послуги».

Новоселицький районний суд врахував думки усіх учасників судового розгляду та визнав винними іванофранківчан у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та призначив два роки ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок суду вступив у законну дію та може бути оскаржений в апеляційному суді протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

 

Платинова Буковина Чернівці

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