



За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми - 31.10.2024 11:40

На Буковині до двох років позбавлення волі засудили іванофранківчан, які допомагали чоловікам призивного віку незаконно перетинати кордон

Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох жителів сусідньої області визнано винними у незаконному переправленні трьох чоловіків до Республіки Румунія. Фігурантам призначено покарання у вигляді двох років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: протиправну діяльність чоловіків 18-ти і 19 років правоохоронці задокументували у серпні цього року в межах с. Тарасівці. Фігуранти за гроші сприяли у незаконному переправленні чоловіків призивного віку до сусідньої держави. За попередніми домовленостями, свої «послуги» оцінювали від 7 до 9 тисяч доларів США за переправлення однієї особи поза межами пункту пропуску.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини фігурантів та у вересні цього року під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження для розгляду до суду.

Чоловіки визнали у суді свою вину та підтвердили, що отримали передоплату за свої «послуги».

Новоселицький районний суд врахував думки усіх учасників судового розгляду та визнав винними іванофранківчан у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та призначив два роки ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок суду вступив у законну дію та може бути оскаржений в апеляційному суді протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Платинова Буковина Чернівці

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