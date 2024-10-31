



Психологічна допомога для чоловіків - 31.10.2024 22:58

Як працює група психологічної допомоги для чоловіків

Як працює група психологічної допомоги для чоловіків

Традиційно чоловік – здобувач, захисник, годувальник. Таким хочуть його бачити оточуючі й передусім сім'я. І йому дуже важливо почуватися таким — значущим, незамінним та коханим. Завідувач відділення психологічної допомоги жінкам та дітям, психолог Кризового центру допомоги жінкам та дітям Любов Петренко розповіла, як сучасному чоловікові виправдати ці очікування в умовах щоденних стресів, страхів, підвищеної тривожності, які з кожним роком тільки зростають.

Це зробити дуже складно. Як результат — пригніченість, безнадійність, а також агресія, нетерпимість, які часто зганяються на найближчих людях у сім'ї. Тому я з упевненістю можу сказати, що психологічна допомога сучасним чоловікам необхідна», — зазначає завідувач відділення психологічної допомоги жінкам та дітям, психолог Кризового центру допомоги жінкам та дітям Любов Петренко.

Чому за допомогою звертаються чоловіки

За психологічною допомогою чоловіки звертаються у ситуації, коли самостійно не можуть з нею впоратися, наприклад, переживають важке розлучення, мають проблеми з працевлаштуванням, бояться втратити роботу, мають труднощі у питаннях виховання дітей. Окремо хочеться виділити такий напрямок роботи, як надання допомоги чоловікам-аб'юзерам. Це і ті чоловіки, які самостійно звернулися за допомогою до психолога, і ті, хто усвідомив проблему під час роботи з фахівцем, а також чоловіки — родичі жінок, які дали згоду на ведення спільної корекційної роботи, щоб зберегти сім'ю.

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До роботи з психологами центру залучаються чоловіки, які вчинили насильство стосовно членів сім'ї. Але при цьому вони адекватно оцінюють ситуацію та свій стан, а також хочуть змінитись та зберегти родину.

У переважній більшості це чоловіки, які у своєму житті перенесли низку психотравм різної інтенсивності. Найчастіше вони з дисфункціональних сімей: алкоголь, наркотики, низький рівень освіти, педагогічна некомпетентність батьків, фізичне насильство, сексуальне насильство, розлучення батьків, деспотичний стиль виховання. І як результат — особистісна незрілість, яка виявляється у неадекватних віку та соціальному становищі реакціях. Також часто спостерігається відсутність культури щодо розуміння природи жінки, споживче ставлення з боку чоловіка, яке, на жаль, виникає у батьківській сім'ї.

Особливості роботи групи

Щоб сформувати мотивацію для відмови від насильства, у Кризовому центрі працює група психологічної підтримки «Про що мовчать чоловіки» для людей, які мали досвід домашнього насильства. Заняття у групі проводяться щотижня по суботах.

Перш ніж потрапити на групові заняття чоловіки проходять особисті консультації.

Це одна з умов включення до будь-якої групової роботи, оскільки психологу необхідно переконатися, що стан клієнта знаходиться в полі психологічних методів і засобів (відсутність наркотичної та алкогольної залежності, психічних захворювань). Для включення до групи часто достатньо однієї консультації.

Робота з чоловіком починається із запрошення психолога прийти на консультацію, щоб прояснити „проблемну“ поведінку дружини. Психолог кличе чоловіка як експерта, на це багато хто погоджується, тому що позиція домінування їм лестить. Рідше чоловік запрошується на консультацію під приводом покращення способів спілкування з дітьми, оскільки, ненавидячи дружину, дітей все ж таки люблять. Також на групу їх спрямовують колеги, у цьому випадку групова робота йде паралельно з індивідуальною.

Групова робота спрямована на самодослідження учасників, опрацювання травматичного досвіду та вироблення нових стратегій соціально-психологічної взаємодії.

До неї включені короткі педагогічні елементи та індивідуальне опрацювання емоційного стану. Далі йде рефлексія. Динаміка, як і в будь-якій групі, відбувається на кількох рівнях:

на особистому рівні кожного учасника;

на рівні міжособистісної взаємодії учасників;

і лише на рівні групи як цілого.

Чудово, якщо учаснику вдається побачити себе реального, пережити це та прийняти життя та відповідальність за нього; знайти нові моделі соціального контакту, стати мудрішими. Щодо групи – це етапи знайомства учасників, згуртованості групи, продуктивної роботи та останній – завершення групи.

Ідеальний результат — усвідомлене бажання клієнта вийти на рівень особистості, яка має цінності та прагне відмовитися від використання різних форм насильства у своїй сім'ї.

За останні два роки звертання чоловіків за психологічною допомогою зросла вдвічі.

«Одне із завдань нашої роботи з чоловіками – це прищеплення культури звернення за професійною психологічною підтримкою у скрутній ситуації», – каже Любов Петренко.

Чоловіки, якщо ви відчуваєте потребу в психологічної підтримки, готові працювати над собою, хочете налагодити відносини з найближчим оточенням, звертайтеся до психологів Кризового центру і приєднуйтесь до роботи психологічної групи для чоловіків. Під час занять дотримуються всіх санітарно-епідеміологічних вимог. Учасникам психологічних груп необхідно мати одноразові маски, рукавички, QR-код, що підтверджує пройдену вакцинацію від COVID-19 або негативний ПЛР-тест.

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