



Введено спрощений алгоритм переведення військових - 29.10.2024 16:37

Затверджено спрощений алгоритм переведення військових – Сирський

Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців між частинами. Відтепер військові, які хочуть змінити частину, можуть подавати рапорт через WhatsApp або Signal до робочої групи Генштабу. Рапорт повинен містити актуальну та бажану посади, а також згоду командира частини, до якої військовий прагне перевестись.

Робоча група протягом доби оцінює доцільність переведення та складає план для подання Головнокомандувачу ЗСУ. У разі позитивного рішення Кадровий центр повідомляє частини про переміщення електронним шляхом, а старший групи інформує заявника про результат протягом двох діб.

Командир частини після отримання відповідного повідомлення зобов'язаний оперативно організувати передачу справ і документів військовослужбовця, а також підготувати необхідні матеріали для виключення зі списків особового складу. Облікові документи, включно з особовою справою, направляються до нової частини спеціальним зв’язком.

Таке спрощене переведення застосовується для частин, які перебувають у пріоритетному комплектуванні.

Затверджено спрощений алгоритм переведення військовослужбовців – Сирський

Згідно з новим спрощеним механізмом переведення військових між частинами, ухваленим під керівництвом командувача ЗСУ, процес зміни місця служби став більш зручним та оперативним. Це рішення дозволяє швидше розподіляти кадри між підрозділами, що особливо важливо для підвищення ефективності у воєнних умовах.

Алгоритм переведення:

Подача рапорту. Військовий, який бажає перевестись, має подати рапорт до Генерального штабу ЗСУ через захищені месенджери WhatsApp або Signal. Рапорт повинен містити інформацію про поточну посаду, бажану посаду в новій частині та обов’язково згоду командира частини, до якої прагне перейти заявник.

Розгляд рапорту. Робоча група Генштабу розглядає доцільність переведення. Протягом доби план переходу військового надсилається на затвердження Головнокомандувачу ЗСУ.

Сповіщення та підтвердження. Після ухвалення рішення Кадровий центр ЗСУ оперативно інформує частини за допомогою електронної пошти, а старший групи повідомляє заявника протягом двох діб про результат розгляду його запиту.

Дії командира частини:

Якщо переведення затверджено, командир частини, де служить військовий, повинен організувати передачу посадових обов’язків, підготувати документи для зняття військовослужбовця з усіх видів забезпечення та виключення зі списків особового складу. Усі облікові документи, зокрема особова справа, надсилаються до нової частини через фельд’єгерсько-поштовий зв'язок.

Особливості та переваги алгоритму:

Новий механізм дозволяє ефективно розподіляти кадри до частин, які потребують пріоритетного комплектування, сприяючи злагодженій роботі особового складу. Завдяки цифровізації та залученню сучасних технологій, таких як захищені месенджери, цей процес стає більш гнучким та забезпечує оперативний зв'язок між різними ланками управління.

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