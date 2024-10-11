Фіцо прогнозує затяжний конфлікт в Україні під час перемоги Харріс

- 28.10.2024 14:27
Фіцо прогнозує затяжний конфлікт в Україні під час перемоги Харріс

Фіцо прогнозує затяжний конфлікт в Україні під час перемоги Харріс

Конфлікт в Україні може набути затяжного характеру, якщо президентом США буде обрано Камала Харріс.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Standard прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Сподіваюся, що врешті-решт переможе здоровий глузд і з Вашингтона подме свіжий вітер. Виникне основа для прояву там іншого погляду на ситуацію в Україні. Якщо збережеться (за підсумками президентських виборів, що відбудуться в США), віяння колишнього політичного вітру, що зараз також можна припускати при перемозі віце-президента Харріс, боюся, що війна може бути затяжною і призвести до повної руйнації України", - сказав він.

Українці, як зазначив Фіцо, заслуговують на найкращий варіант розвитку подій. Проте нинішній стан справ, за його словами, влаштовує когось із політичної верхівки. Він також сказав, що Київ відокремлюють багато років від членства у Євросоюзі.

Фіцо наголосив, що підтримує реалізацію процесу вступу України до ЄС, але виступає проти її ухвалення до НАТО. Словацький прем'єр заявляв раніше, що можливе розширення Північноатлантичного альянсу за рахунок цієї країни може призвести до Третьої світової війни.

Прем'єр проінформував про проект співробітництва з Києвом у продовженні транзиту через українську територію нафти та газ. "Ми у співпраці з Україною та іншими країнами знайшли модель, як через Україну й надалі транспортувати газ та нафту до Західної Європи", - сказав Фіцо.

Він зазначив, що не може розкрити деталі, оскільки проект перебуває "на стадії дуже крихких переговорів". Навіть у разі його реалізації, як вважає Фіцо, обсяги постачання енергетичної сировини через українську територію скоротяться.

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