



Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. - 28.10.2024 15:00

Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Уряд України, виконуючи рішення РНБО та Президента, затвердив план протидії корупції та іншим правопорушенням у системі МСЕК, що включає такі заходи:

створення робочої групи для перегляду рішень, прийнятих МСЕК, зокрема щодо державних посадовців;

розробку плану цифровізації процесів проходження експертизи, який спільно розробляють МОЗ та Мінцифри;

проведення оперативного аудиту всіх пенсійних виплат за інвалідністю, призначених прокурорам та державним посадовцям, який проведуть Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ;

подання на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики для комплексної реформи МСЕК.

Нагадаємо, що МОЗ вже підготувало законопроєкт щодо змін у процесі оцінки функціональних можливостей, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК. Також окремо розроблені зміни до Бюджетного кодексу, що зараз перебувають на громадському обговоренні. На початку жовтня цей законопроєкт був представлений для обговорення з громадськими організаціями та експертами.

Варто зазначити, що система МСЕК складається з установ центрального та регіонального рівнів. МОЗ утворює тільки Центральну МСЕК, яка виконує організаційно-методичні функції. На регіональному рівні функціонують 328 МСЕК, зокрема 25 обласних бюро та понад 300 міжрайонних і центрально-міських комісій. Керівники обласних бюро призначаються та звільняються обласною радою.

Платинова Буковина Чернівці

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