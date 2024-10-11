Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю та Бразилії

- 11.10.2024 17:55
Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю та Бразилії

Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн для інтеграції до формули світу Зеленського.

Як повідомляє Report, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

"На початку листопада ми завершимо нашу формулу світу, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку" , - Заявив керівник ВП.

Єрмак також унеможливив будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів війни.

"Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального Півдня для переговорів із Росією", - додав він.

Глава Офісу президента також зазначив, що другий саміт світу буде проведено, коли для цього будуть відповідні умови.

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