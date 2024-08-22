



Унаслідок російських атак 20 вересня енергетична інфраструктура в п'яти областях України зазнала пошкоджень - 21.09.2024 14:12

Унаслідок російських атак 20 вересня енергетична інфраструктура в п'яти областях України зазнала пошкоджень, а в Дніпропетровській області було поранено співробітника обленерго. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Проблеми із електропостачанням виникли у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

У Дніпропетровській області було зафіксовано пошкодження обладнання підстанції через атаку дронів. Під час повторного обстрілу постраждав електромонтер, який отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.

У Донецькій області внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електропередач і знеструмлено підстанцію, проте живлення було оперативно відновлено.

На Харківщині постраждали підстанції та окремі споживачі, але електропостачання також було відновлене.

У Полтавській області через повітряну тривогу тимчасово вимикалась високовольтна лінія, знеструмлювалася підстанція. Живлення було відновлено.

У західному регіоні через технологічні порушення відбулося вимкнення повітряної лінії, що призвело до тимчасового зниження напруги на енергетичному об'єкті. Живлення відновлено.

У центральному регіоні через технічні проблеми знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі, однак живлення вже відновлено.

У південно-східному регіоні було знеструмлено підстанцію та залізничні лінії, однак рух потягів не постраждав.

У південному регіоні сталося вимкнення обладнання на одному з об'єктів, але живлення побутових споживачів відновлено.

Енергетики за добу відновили електропостачання для 14 857 споживачів.

На ранок частково або повністю без електрики залишаються 528 населених пунктів через бойові дії та технічні порушення.

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 14,37 м, що достатньо для потреб станції.

Експорт електроенергії на даний момент не здійснюється, однак прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови в окремі години до 1432 МВт.

Сьогодні, 21 вересня, планових відключень електроенергії не передбачається, але за оновленнями слідкуйте на офіційних ресурсах обленерго.

Міненерго закликає продовжувати економити електроенергію в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00 — щоб зменшити навантаження на енергосистему.

З жовтня 2022 року російські війська завдали понад тисячу ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а цього року внаслідок атак втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Як зазначив експерт Юрій Корольчук, наявна генерація здатна виробляти близько 11 ГВт електроенергії, а дефіцит цієї зими може скласти 4-5 ГВт.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини