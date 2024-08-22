



У Франції завершився перший навчальний курс для українських пілотів - 20.09.2024 15:17

У Франції завершився перший навчальний курс для українських пілотів, які проходили підготовку на літаках Alphajet. Про це повідомили на офіційній сторінці Генерального штабу французької армії у мережі X.

"Франція успішно завершила підготовку першої групи українських пілотів на Alphajet. З березня 2024 року французькі військові тренують пілотів для задоволення оперативних потреб Збройних сил України", — зазначається у повідомленні.

Також Генеральний штаб Франції наголосив на стійкій підтримці української армії з боку Франції.

Нагадаємо, що на тренувальних літаках Alphajet, які є проміжною ланкою між гвинтовими літаками і винищувачами F-16, навчалися 10 українських пілотів. Програма передбачала інтенсивний курс, що тривав шість місяців замість стандартних 18, оскільки панель приладів Alphajet адаптована для імітації кабіни F-16.

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