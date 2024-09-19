6000 доларів США за дорогу до Румунії

- 19.09.2024 16:03
6000 доларів США за дорогу до Румунії

6000 доларів США за путівку до Румунії: правоохоронці Буковини перекрили черговий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
Житель Одещини налагодив схему незаконного збагачення, допомагаючи чоловікам призивного віку покинути територію України, оминувши офіційні пункти пропуску. Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Нелегальний бізнес 29-річного жителя Одеської області викрили та задокументували співробітники Вижницького районного відділу поліції спільно із працівниками Державної прикордонної служби.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські з’ясували, що чоловік сприяв у незаконному трансфері за кордон. Фігурант підшукував військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір виїхати за межі України та допомагав переправити їх до Республіки Румунія поза офіційним пунктом пропуску. Свої послуги «бізнесмен» оцінив в 6000 доларів США.

15 вересня, під час транспортування «туриста» до лінії розмежування державного кордону, був викритий правоохоронцями.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Також, правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності інших осіб до каналу нелегальної міграції.

Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина Чернівці

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