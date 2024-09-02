



Цистит:причины и психосоматика - 02.09.2024 13:56

Почему женщины так часто страдают циститом: как устранить этот недуг с помощью психосоматики и психологического подхода?

Цистит – одно из самых распространенных заболеваний. По статистике иногда с ним сталкиваются от 50 до 90% женщин, причем с возрастом вероятность появления воспаления мочевого пузыря растет. При этом цистит может развиться не только из-за инфекции или на фоне переохлаждения, но и по психологическим причинам.

Почему женщины так часто страдают от цистита: как устранить этот недуг с помощью психосоматики

Психолог Виктория Коретник говорит, что цистит – это воспаление слизистой мочевого пузыря, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Именно с циститом связано ошибочное предположение, что он вызван территориальным конфликтом, который основывается на том, что «человек не может заметить свои границы». К сожалению, это правило работает только в ветеринарии, потому что мочевой пузырь человека никак не связан с «отметкой территории».

Не занимайтесь самолечением!

В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Начну с тела: в основе развития острого цистита лежит бактериальная или вирусная инфекция. И такой цистит, как правило, возникает после переохлаждения или простуды, поддается лечению и не требует дополнительных методов лечения по типу психосоматического подхода.

Переходим к психосоматике тогда, когда воспалительный процесс становится хроническим – когда обострения цистита встречаются от 3-4 раз в год, когда терапия не дает ожидаемого результата. Несмотря на это лечение, следует продолжать, изменив схемы медикаментозной терапии.

В основе развития цистита лежит запрет на проявление эмоций, мыслей и чувств, которые образовались в травмирующей ситуации — они крайне неприятны, зажигают изнутри, но их нельзя отпустить, поэтому приходится держать их в себе.

Также причины могут быть разделены на поверхностные и глубинные.

Поверхностные причины:

чувство стыда

потеря интимной самоценности

страх проявлять эмоции (отрицательные и положительные)

страх заявить о себе, проявлять себя подлинного

детские психотравмы, связанные с подавленной сексуальностью

Глубинные, скрытые причины:

сопротивление подавлению и принуждению

страх быть поврежденным из-за чужого мнения или действия

запрещены себе подавленные мысли (воспринимаются как «грязные» и «порочные»)

Функция мочевого пузыря – содержание и выведение мочи. То же происходит и с «отработанными эмоциями прошлого», которые нужно отпустить и вывести из себя. Но сделать это сложно, потому что нельзя просить помощи, нельзя рассказывать личное о себе, и в общем-то стыдно о таком говорить вслух.

Какие это эмоции? А это уже другой вопрос. Здесь включается личная история, и у каждого пациента с циститом всегда свои эмоции, свои мысли, свои ситуации, повреждающие прошлое. Чтобы до них докопаться, нужно вспомнить, что вас когда-то повредило, и разобраться с происходящим сейчас.

Затем нужно выбрать для себя наилучший вариант обитания этой боли. Прежде всего, смотрите именно на состояние потери самоценности — это наши глубокие переживания, которые мы прячем от других людей, связанные с установками «я не смогу», «я не справлюсь», «Мне страшно за это взяться».

Следует понимать, что локализация воспаления также связана и с эмоциональными переживаниями, возникшими в тот момент, когда цистит развился впервые. Это важно для комплексной работы и понимания первоначальных причин.

Также можно использовать положительные аффирмации (но только в русле комплексной работы с отрицательными установками):

«Я несу ответственность за свою жизнь, именно я могу сделать его счастливым»

«Я нахожусь в полной безопасности»

«Я способен приложить усилия для разрешения разногласий в отношениях»

"Я понимаю свои чувства и могу найти им адекватное объяснение"

Работа с эмоциями будет связана как с поиском отрицательных установок, так и внутренней опорой, а именно с повышением эмоционального резерва для проживания травмы.

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