На Буковині минулої доби поліцейські задокументували дві аварії з потерпілими

- 26.08.2024 11:56

На Буковині минулої доби поліцейські задокументували дві аварії з потерпілими

У селі Ропча внаслідок падіння з мопеда травмувалися двоє хлопців, віком 13 та 15 років. Ще одна ДТП трапилась також у цьому селі: у результаті зіткнення двох транспортних засобів – травми отримав 42-річний чоловік. Медики госпіталізували потерпілих до лікарень для надання необхідної допомоги. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

25 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, про те, що до них доставлено двоє неповнолітніх хлопців з тілесними ушкодженнями, ймовірно отриманими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Виїздом в лікарню, слідчо-оперативна група відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції попередньо встановили, що пізно ввечері, 24 серпня, в селі Ропча 15-річний житель села Верхні Петрівці, керуючи мопедом, не впорався з керуванням, допустив з’їзд скутера в кювет з подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП мопедист та його 13-річний пасажир отримали травми різного ступеня тяжкості.

Учора, 25 серпня, ще одна автопригода трапилась також у селі Ропча. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 42-річний водій автомобіля «Kia», рухаючись по вулиці Сторожинецькій, зіткнувся з автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням 30-річного місцевого жителя.

У результаті аварії старший з водіїв отримав закриту травму живота. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні для надання допомоги.

Відомості про автопригоди слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: новини Чернівців 26 серпня, новини Буковини серпень 2024

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