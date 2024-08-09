



Монетизація Тік Ток: твоя мрія про заробіток в Інтернеті стала ближчою - 26.08.2024 11:02

Соціальна мережа Tik Tok у багатьох українських користувачів асоціюється лише з цікавим відео контентом та розвагами. Однак це помилкове враження. Монетизація Тік Ток дозволяє заробляти в соцмережі значні суми грошей. Заробіток в Тік Ток можливий різними способами, причому деякі з них вже доступні в Україні. Інші варіанти стануть доступними в ближчій перспективі. То ж варто дізнатися заздалегідь, як працює монетизація в Тік Ток.

Монетизація Тік Ток в Україні та світі

У Tik Tok один з найбільших приростів кількості користувачів. За 2023 рік він становив 16%. Соціальна мережа має понад 1,5 млрд користувачів у світі, з яких понад 12 млн українці. За рахунок стрімкого зростання популярності соцмережі з'явилася можливість монетизації.

Що таке монетизація в Тік Ток? Це можливість заробляти в соцмережі за перегляди відео, рекламу товарів чи послуг, проведення прямих ефірів, просування корпоративного чи особистого бренду. Найважливіша умова, щоб ТікТок почав платити вам гроші — ваш контент має бути популярним, тобто мати достатню кількість переглядів, лайків та коментарів.

Коментарі у Тік Ток є одним із найбільш важливих показників, який впливає на алгоритми просування відео для подальшої монетизації. Коментарі в Тік Ток зміцнюють онлайн репутацію, показують, що акаунт популярний, і підвищують шанси потрапити в рекомендації. Тому, особливо на початковому етапі, накрутка TikTok допоможе створити видимість популярності і виконати необхідні умови для монетизації.

Як заробити гроші на Тік Ток:

✔️ Рекламувати товари, пісні та ін. За створення та демонстрацію реклами товарів блогер отримує гроші від бренду, який їх виготовляє чи продає. За рекламування пісень платить виконавець.

✔️ Просувати корпоративний чи особистий бренд. Тіктокер створює та демонструє унікальний та оригінальний відео контент про бренд або особу, з якими співпрацює, та отримує за це від них гроші.

✔️ Створювати власний контент. Гроші за перегляд відео платить TikTok. Для цього авторові контенту потрібно долучитися до програми Creator Fund. Монетизація по цій програмі працює в багатьох країнах світу, але поки що не доступна в Україні.

✔️ Проводити прямі ефіри. Блогер, який проводить прямий ефір, отримує гроші та спеціальні подарунки від глядачів. За ефіри, які стануть дуже популярними можна отримати додаткові гроші від соцмережі. Чи є монетизація в Тік Ток за прямі ефіри для українських користувачів? Поки що немає. Однак з часом вона стане доступною в Україні.

Блогерам, які планують стати учасниками вигідних програм TikTok для заробітку грошей, слід заздалегідь ознайомитися з умовами співпраці.

Як заробляти гроші в Тік Ток на рекламі товарів?

Політика соцмережі направлена на захист своїх користувачів. Заробіток з TikTok може бути лише на умовах офіційної співпраці блогерів із брендами та фізичними особами. Тому було спеціально розроблено Creator Marketplace.

Для реєстрації потрібно зайти у акаунт і в налаштуваннях профілю натиснути на TikTok Creator Marketplace. Далі слідуючи підказкам редагувати свій профіль. Тіктокерам потрібно вказати, скільки бажають отримувати за рекламу для бізнесу та приватних осіб.

Бренди та підприємці мають доступ до статистики в акаунтах блогерів, зареєстрованих у програмі. Вони аналізують статистику та обирають, з ким співпрацювати. Тіктокери не можуть самостійно обирати бренди, з якими хотіли би співпрацювати.

Скільки можна заробити в Тік Ток на місяць на рекламі залежить від чисельності власної аудиторії:

від $100 до $200, якщо підписників 100 000 і більше;

від $250 до $500, якщо підписників від 200 000 до 1 млн;

від $1 000, якщо підписників понад 1 млн.

Важливо знати, як вивести гроші з Тік Току в Україні. Наразі це можливо зробити лише за допомогою міжнародної платіжної системи PayPal. Мінімальна сума виводу $10.

Як заробляти на Тік Ток за перегляди відео та прямі трансляції?

Тіктокерів, які створюють власний контент цікавить, як підключити монетизацію в Тік Ток за перегляди відео. Потрібно стати учасником програми Creator Fund. Це можна зробити за наступних умов:

➥ Виповнилося 18 років. ➥ На акаунт підписано понад 10 тисяч реальних користувачів. ➥ Власний контент за останні 30 днів зібрав 100 000 переглядів і більше.

Можливо вас цікавить, в яких країнах є монетизація Тік Ток за перегляд відео контенту. Наразі вона доступна в США, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших. Соцмережа планує розширити територію, на якій буде діяти ця програма. Розглядається декілька країн, в число яких входить Україна.

Як проходить монетизація прямих ефірів в Тік Ток?

Блогери, які цікавляться чи можна заробляти в Тік Ток на прямих ефірах, повинні знати хто може стати учасником програми Effect Creator Rewards. Це можуть зробити лише повнолітні користувачі.

Сказати точно, скільки заробляє тіктокер, що проводить прямі ефіри неможливо. Глядачі під час кожного ефіру мають можливість робити донати та дарувати спеціальні подарунки. В акаунті блогера ці подарунки переводяться у діаманти, які можна потім перевести в гроші і вивести або обміняти на інші віртуальні подарунки. 200 діамантів коштують $1.

Кращі сервіси для просування в Тік Ток

Щоб значною мірою прискорити просування ваших роликів на платформі, можна замовити просування в Тік Ток можна на спеціальних сервісах. Розглянемо найкращі ресурси, що доступні для українських користувачів.

1️⃣ LikesAround.com

LikesAround один з кращих ресурсів для просування в TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Twitter та інших популярних соцмережах. На сервісі можна набрати перегляди в Тік Ток, коментарі та інші показники, що свідчать про активність сторінки в соцмережі. Компанія має ряд суттєвих переваг:

✅ Чим більше замовлення, тим дешевше собівартість однієї дії.

✅ Регулярно надаються знижки 10-20%.

✅ Гарантія на всі послуги.

LikesAround забезпечує високу якість послуг, пропонує вигідні тарифи та оптимальні умови співпраці.

2️⃣ LikesiD.com

LikesiD надає велику кількість послуг з просування у TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube та Telegram. Клієнти можуть замовити такі послуги TikTok як коментарі, перегляди та інші. Сервіс має ряд переваг:

✅ На послуги надається гарантія 30 днів.

✅ Послуги постійно оновлюються.

✅ Служба підтримки швидко реагує на всі звернення.

LikesiD пропонує невеликі недорогі пакети, щоб нові клієнти змогли зрозуміти, чи влаштовують їх послуги та якість обслуговування.

3️⃣ Influensly.com

Influence спеціалізується на наданні послуг по просуванню в TikTok. Сервіс допомагає отримати коментарі в Тік Ток, перегляди та інші показники підвищення активності на сторінці соцмережі. Переваги сервісу:

✅ Доступна вартість послуг.

✅ Безпека клієнтів є першочерговим пріоритетом.

Influence — іноземна компанія, сайт якої має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але в нього лише англомовна версія.

4️⃣ InfluBoss.com

InfluBoss спеціалізується на просуванні в TikTok. Сервіс допомагає збільшити коментарі в Тік Ток, перегляди та інші показники, що поліпшують видимість сторінки та її популярність у соцмережі. Переваги сервісу:

✅Наявність гарантій.

✅Цілодобова підтримка клієнтів кваліфікованими співробітниками саппорту.

Сайт InfluBoss має лише англомовну версію. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, що дозволяє замовити потрібні послуги.

Всі розглянуті сервіси пропонують по декілька пакетів послуг, що дозволяє користувачам вибрати варіант, який найбільше відповідає їхнім потребам. Компанії гарантують захист приватності та конфіденційності своїх клієнтів.

Всі новини