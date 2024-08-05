Судитимуть буковинця, обвинуваченого у незаконному зберіганні канабісу

- 20.08.2024 09:31
Судитимуть буковинця, обвинуваченого у незаконному зберіганні канабісу

Поліцейські зібрали докази вчинення 39-річним жителем Чернівецького району кримінального проступку. За скоєння вказаного наркозлочину чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Співробітники відділення поліції № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції викрили 39-річного жителя села Велика Буда, який незаконно зберігав наркотичні речовини. У результаті проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили і вилучили пластикову ємність з подрібненою речовиною зеленого кольору, рослинного походження, зовні схожої на наркотичну.
Правоохоронці вилучене направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи. Згідно висновку експертизи, надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено в Україні - канабісом.

Дізнавачі поліції завершили досудове розслідування відносно буковинця та передали обвинувальний акт для розгляду до суду.

Буковинцю інкримінують вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснював Герцаївський відділ Чернівецької окружної прокуратури

Платинова Буковина Чернівці

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