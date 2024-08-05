



Судитимуть буковинця, обвинуваченого у незаконному зберіганні канабісу - 20.08.2024 09:31

Поліцейські зібрали докази вчинення 39-річним жителем Чернівецького району кримінального проступку. За скоєння вказаного наркозлочину чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Співробітники відділення поліції № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції викрили 39-річного жителя села Велика Буда, який незаконно зберігав наркотичні речовини. У результаті проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили і вилучили пластикову ємність з подрібненою речовиною зеленого кольору, рослинного походження, зовні схожої на наркотичну.

Правоохоронці вилучене направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи. Згідно висновку експертизи, надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено в Україні - канабісом.

Дізнавачі поліції завершили досудове розслідування відносно буковинця та передали обвинувальний акт для розгляду до суду.

Буковинцю інкримінують вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснював Герцаївський відділ Чернівецької окружної прокуратури

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