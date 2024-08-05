



Тисячам росіян на Курщині загрожує оточення - 22.08.2024 09:23

Тисячам росіян на Курщині загрожує оточення: "кишеня" може незабаром закритися, - The Wall Street Journal

Український артилерист зазначив, що переправи російських військ через річки часто відбуваються в паніці.

На думку українського воїна, загарбники біля кордону України незабаром можуть опинитися в оточенні

Війна в Україні триває, і українські захисники повідомляють про поступ до оточення близько 3000 російських військ, які виявилися притиснуті до річки в Курській області Росії.

За даними The Wall Street Journal, Україна використовувала поставлені США ракетні системи HIMARS та дрони з вибухівкою для ударів по понтонних переправах та устаткуванні для наведення мостів, коли РФ намагалася запобігти оточенню своїх військ між річкою Сейм та українським кордоном.

Видання також повідомляє, що російські війська, що розташовані в районі річки Сейм, відрізані від ліній постачання. "Ми підірвали три їхні мости, і тепер лише питання часу, коли ця кишеня закриється", - сказав командир розвідувального підрозділу 14-го полку Збройних сил України з позивним "Хорват".

Журналісти також зазначили, що російські війська в паніці збирають понтонні мости для переправи через Сейм, але українська артилерія, зокрема знаряддя M777, поставлені Заходом, завдає ударів по них. Артилерист Андрій із 44-ї української артилерійської бригади розповів, що росіяни спішно переправляють усіх, кого можуть, тоді як українська сторона веде обстріл.

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Котел для росіян на Курщині: про можливий успіх десантників ЗСУ

На початку серпня ЗСУ розпочали наступ у Курській області Росії, звільнивши понад 90 населених пунктів та встановивши військову комендатуру.

За інформацією Forbes, українські захисники намагаються ізолювати ділянку території між кордоном України та річкою Сейм, що охоплює близько 300 квадратних миль (1 миля – понад 1,6 кілометра). Повідомляється, що вже знищено три російські мости.

20 серпня аналітик німецького видання Bild Юліан Ріпке зазначив, що "зашморг" для російських військ стискається: українським силам залишилося пройти ще 2,6 кілометра, щоб замкнути "котел".

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