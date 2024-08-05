Росіяне захопили Камишівку, Заповітне та Новобажане- 22.08.2024 09:15
За даними DeepState, ворог захопив Камишівку, Заповітне та Новобажане, а також просунувся в районі Миколаївки.
У Мирнограді Донецької області закрито два райони, і зараз ведеться пошук 500 дітей, яких батьки приховують від евакуації. Окупанти наблизилися до міста, і 26 серпня тут буде закрито продуктові магазини.
Росіяни захопили три населені пункти на Донбасі: що відбувається на фронті (карта). Зокрема, ворог окупував Заповітне.
Російські загарбники просунулися на Сході України / колаж DeepState
910-й день повномасштабної війни Росії проти України добіг кінця, і на східному фронті тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроби розширити окупацію української території.
Проект DeepState повідомляє, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині, включаючи село Заповітне.
"Ворог захопив Камишівку, Заповітне та Новобажане і просунувся біля Миколаївки", – йдеться у повідомленні. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Генштаб ЗСУ повідомив про 110 бойових зіткнень, зафіксованих з початку доби 21 серпня до 22:00. На Харківському напрямку ворог здійснив п'ять атак біля Липців та Вовчанська.
На Куп'янському напрямку сталося 16 боїв біля Петропавлівки, Сіньківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Деякі з цих зіткнень ще тривали на момент публікації.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. На Сіверському напрямку українські сили відбили одну атаку у районі Спірного.
На Краматорському напрямку відбулося шість боїв біля Григорівки, Часового Яру та Предтечино, а на Торецькому напрямку росіяни здійснили п'ять атак поблизу Торецька та Північного, але успіху не досягли.
Найзапекліші бої продовжуються на Покровському напрямку, де зафіксовано 46 зіткнень. Бої йдуть поблизу Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Пташиного. Українські сили відбили 44 атаки, дві з яких продовжуються.
За попередніми даними, на цьому напрямку за день було ліквідовано 238 окупантів, також знищено бойову броньовану машину, ПТРК та автомобіль. Пошкоджено п'ять артилерійських систем, танк та ще одна бойова броньована машина, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції, намагаючись просунутися біля Георгіївки, Костянтинівки та Перемоги, але був відкинутий.
На Времєвському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не спостерігається, проте противник продовжує завдавати авіаударів українськими містами, селами та позиціями ЗСУ.
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